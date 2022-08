La NASA pospone el lanzamiento de Artemis-I después de problemas con el motor

Entornointeligente.com /

Las condiciones climáticas fueron favorables para el lanzamiento de Artemis-I en Florida, y el clima no fue causa de la cancelación, dijo la NASA

El lanzamiento de la misión Artemis-I de la NASA programada para el lunes por la mañana, se canceló debido a problemas con uno de los motores del cohete lunar.

El despegue desde el Centro Espacial Kennedy en Florida se fijó para las 08:33 hora local (5:33 PT) del lunes 29 de agosto. La próxima ventana de lanzamiento de Artemis-I se abre el 2 de septiembre.

Las condiciones climáticas fueron favorables para el lanzamiento el lunes, a pesar de algunos rayos preocupantes durante el fin de semana, y el clima no fue una causa directa de la cancelación.

Artemis-I es el primer vuelo del sistema de lanzamiento espacial (SLS) fiant de la NASA y la cápsula Orión, que sirve como una prueba crucial para garantizar que todos los sistemas relacionados funcionen correctamente en el espacio antes de que los primeros humanos suban a bordo de Artemis-II en 2023.

Un despliegue enorme de personal llegó al Centro Espacial Kennedy a la plataforma 39B de Cabo Cañaveral en Florida esta mañana, donde se preparó el cohete de 98 metros de altura.

La primera ventana de lanzamiento se pautó para dos horas desde las 8:33 a.m ET hasta las 10:33 a.m. del 29 de agosto, sin embargo, la NASA anunció que estaban teniendo fallas técnicas. Las otras dos alternativas de lanzamiento son para el 2 y el 5 de septiembre.

La NASA realizó un ensayo general con combustible simulando un lanzamiento de este cohete, sin despegar, después de la prueba los expertos le dieron el visto bueno a la maniobra. Sin embargo, hay factores que podrían alterar el curso de los planes, incluido el estado del tiempo.

El director de la misión Artemis-I, Mike Sarafin, señaló que durante este lanzamiento el equipo pondrá a prueba el arranque de hidrógeno, utilizado para acondicionar los motores de la aeronave térmicamente.

¿Qué pasa después del despegue?

El cohete SLS se lanzará al espacio en una misión que irá más allá de la Luna, con el objetivo principal de ver su progreso en su retorno a la Tierra.

Después del despegue la nave alcanzará una órbita retrógrada lejana alrededor de la Luna, la misma viajará 2,1 millones de kilómetros durante 42 días. Se considera «retrógrada» porque la nave Orión viajará alrededor de la Luna en dirección opuesta a la que este astro orbita nuestro planeta.

Allí se comprobará el rendimiento del escudo térmico de la cápsula espacial de Orión en las velocidades de retorno lunar.

Expertos de la NASA planean que Orión caiga en el océano Pacífico el próximo 10 de octubre en cercanías a las costas de San Diego.

Se prevé que Orión realice un trayecto de 450.000 kilómetros desde nuestro planeta a la Luna, para después dirigirse 64.000 kilómetros más allá de la cara más lejana del cuerpo celeste. La nave viajaría a la distancia más larga jamás conseguida por una nave espacial terrícola.

Se espera que en el camino de regreso a la Tierra la nave Orión tenga mayor velocidad y sea más caluroso que el que han realizado otras naves espaciales.

Trayecto Artemis I (NASA)

¿Qué va dentro de la cápsula de Orión en Artemis-I?

Uno de los objetivos de esta primera fase es garantizar la seguridad y supervivencia de astronautas en las misiones futuras, por eso la cápsula de Orión lleva consigo tres maniquíes especialmente diseñados y cargados con sensores para ser estudiados durante el trayecto.

En el asiento del comandante estará ‘Moonikin Campos’, es un maniquí capacitado para tomar datos sobre lo que el cuerpo humano podría experimentar en el espacio durante su viaje a la orbita lunar.

El comandante ‘Campos’, nombrado así por el ingeniero de la NASA de origen mexicano Arturo Campos, fue hecho del mismo tamaño de un ser humano y lleva puesto el traje ‘Orion Crew Survival System’, un sofisticado uniforme que cuenta con sensores de radiación, diseñado para que los astronautas se vistan durante el lanzamiento y el regreso.

Los otros asientos serán ocupados por «Helga» y «Zohar», son dos torsos de maniquíes que cumplirán la tarea de registrar el impacto a los tejidos blandos, y los huesos humanos de una mujer adulta. Ambos tienen 5.600 sensores para medir la radiación, y ‘Zohar’ vestirá un chaleco para protegerse de la misma, «Helga» no.

El equipo de Artemis además introdujo a la cápsula de tripulación un peluche de ‘Snoopy’, el mismo servirá como indicador de gravedad cero, el plan consiste en que cuando la nave alcance el entorno de microgravedad en el espacio el juguete flote como lo haría un astronauta.

En este viaje Orión llevará también 54,4 kilogramos de recuerdos que incluyen artículos del Apolo 11. Investigadores además almacenaron cargas útiles científicas dentro del módulo de la tripulación. La agencia espacial dijo que serán enviadas al espacio nuevas tecnologías y sistemas exploradores avanzados a la Luna.

Objetivo final de Artemis

El objetivo final del programa Artemis es enviar la primera mujer y hombre afroamericano a la Luna en el 2025.

Lo aprendido en la Luna y sus alrededores será la base de las misiones de exploración a Marte , y es la antesala de la llegada de los humanos al planeta rojo.

También fue la oportunidad que presentó la NASA a socios internacionales como la Agencia Espacial Europea (ESA) para participar en el ensamblaje de la nave espacial Orión. La ESA además colabora en la construcción de los módulos de habitación del ‘Gateway’, una pequeña estación espacial que se instalará en la órbita de la Luna.

La NASA compartirá en vivo el lanzamiento del Artemis-I en su página en internet, para que toda la humanidad siga paso a paso esta nueva etapa por la conquista del espacio.

