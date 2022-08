La NASA lanza una cuenta regresiva de dos días para la misión Artemis I

Entornointeligente.com /

Nave Orion de misión Artemis I realizará trascendentes experimentos 1:04 (CNN) — En aproximadamente 46 horas, el cohete Artemis I estará listo para despegar en un vuelo no tripulado alrededor de la Luna, y la NASA está contando los minutos.

La cuenta regresiva comenzó oficialmente a las 9:53 a.m. del sábado, según un tuit de la cuenta Artemis de la NASA.

La cuenta regresiva comenzó una vez que los equipos de lanzamiento llegaron a sus estaciones en el Centro Espacial Kennedy en Florida. La línea de tiempo del lanzamiento ha sido moldeada por las lecciones aprendidas del ensayo general húmedo, realizado el 22 de agosto. El ensayo simuló casi todas las partes del lanzamiento, incluida la carga de la nave espacial con combustible para aviones, pero no llegó a despegar.

Las primeras órdenes del día son llenar el tanque de agua para el sistema de supresión de sonido, preparar los sistemas de oxígeno líquido e hidrógeno líquido, encender la nave espacial Orion, encender la etapa de propulsión criogénica provisional, encender la etapa central, y preparar los cuatro motores RS-25, de acuerdo con una línea de tiempo de lanzamiento en el sitio web de la NASA.

Se espera que el cohete Artemis I se lance desde el Centro Espacial Kennedy el lunes entre las 8:33 a.m. y las 10:33 a.m. ET, suponiendo que el clima sea favorable. La pila, que consta del cohete Space Launch System y la nave espacial Orion, tiene una altura de 98 metros (322 pies).

La misión Artemis I es el primer paso en el plan de la NASA para regresar a los humanos a la luna, 50 años después del último viaje tripulado a la luna. Si todo va según lo planeado, la nave espacial orbitará alrededor de la luna, viajando más de 2,1 millones de kilómetros (1,3 millones de millas) en solo 42 días, antes de amerizar frente a la costa de California en octubre.

El lanzamiento sentará las bases para el objetivo de la NASA de llevar a la primera mujer y la primera persona de color a la luna para 2025 y, finalmente, abordar la exploración humana de Marte.

¿Vuelven los humanos a la Luna? Así es Artemis I 3:25 MÁS INFORMACIÓN

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com