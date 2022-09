La NASA está lista para realizar un segundo intento de lanzamiento de Artemis I, pero enfrenta a problemas con la carga de combustible

Entornointeligente.com /

(CNN) — La misión Artemis I sin tripulación está luchando contra problemas con la carga de combustible mientras se prepara para una segunda oportunidad para lanzarse en un viaje histórico alrededor de la Luna.

Poco antes de las 5:00 a. m. ET, los gerentes de la misión recibieron información meteorológica y decidieron continuar con la carga de combustible en el cohete. El reloj de cuenta regresiva se reanudó a las 7:07 a.m. ET.

Actualmente hay un retraso de 30 minutos debido a una fuga de hidrógeno líquido detectada en la cavidad de desconexión rápida que alimenta al cohete con hidrógeno en la sección del motor de la etapa central. Detuvieron el flujo de hidrógeno líquido, «cerraron la válvula utilizada para llenarlo y drenarlo, luego aumentaron la presión en una línea de transferencia terrestre usando helio para tratar de volver a sellarla», según la NASA.

Ese plan de solución de problemas no tuvo éxito y ahora el equipo está evaluando un tercer plan.

Artemis I: los números de una hazaña monumental La ventana de lanzamiento se abre a las 2:17 p.m. ET y se cierra a las 4:17 p.m. ET del sábado. La cobertura en vivo de la NASA comenzó a las 5:45 a. m. ET en su sitio web y canal de televisión.

publicidad Este proceso ha retrasado al equipo, pero no está claro cuánto retraso causará en la cuenta regresiva porque es posible que puedan recuperarse algún tiempo después.

Mientras tanto, el oxígeno líquido continúa fluyendo lentamente hacia la etapa central. Ambos propulsores deben llenarse dentro de ciertas proporciones entre sí.

Actualmente, las condiciones meteorológicas son favorables en un 60% durante la ventana de lanzamiento, según la responsable de meteorología Melody Lovin quien prevé que el tiempo no sea un «obstáculo» para el lanzamiento.

¿Qué importancia tiene el lanzamiento de misión Artemis I? 1:07 El stack de Artemis I, que incluye el cohete del Sistema de Lanzamiento Espacial y la nave Orión, continúa en la plataforma de lanzamiento 39B del Centro Espacial Kennedy de Florida.

La misión Artemis I es apenas el comienzo de un programa que pretende regresar a los seres humanos a la Luna y, con el tiempo, aterrizar misiones tripuladas en Marte.

Si la misión logra el lanzamiento el sábado, realizará un viaje alrededor de la Luna y amerizará en el océano Pacífico el 11 de octubre. En caso de que no se logre, la misión Artemis I también podría lanzarse el 5 de septiembre.

En los últimos días, el equipo de lanzamiento se tomó el tiempo para abordar problemas, como las fugas de hidrógeno, que surgieron antes del lanzamiento planificado del lunes. El equipo también completó una evaluación de riesgos de un problema de acondicionamiento del motor y una grieta en la espuma que también surgió, según funcionarios de la NASA.

Qué significan realmente las palabras que oirás durante el lanzamiento de la misión Artemis I a la Luna Ambos se consideran riesgos aceptables antes de la cuenta regresiva del lanzamiento, según Mike Sarafin, gerente de la misión Artemis. El lunes, un sensor en uno de los cuatro motores RS-25 del cohete, identificado como motor nº 3, reflejó que el motor no podía alcanzar el rango de temperatura adecuado que se requiere para que el motor arranque en el despegue.

Los motores deben ser acondicionados térmicamente antes de que el propulsor superfrío fluya a través de ellos antes del despegue. Para evitar que los motores sufran choques de temperatura, los controladores de lanzamiento aumentan la presión del tanque de hidrógeno líquido de la etapa central para enviar un poco del hidrógeno líquido a los motores. Esto se conoce como «purga».

Desde entonces, el equipo ha determinado que fue un sensor defectuoso el que proporcionó la lectura y planean ignorar el sensor defectuoso en el futuro, según John Blevins, ingeniero jefe de Space Launch Systems.

La purga que se espera que ocurra alrededor de las 8:00 a.m. ET, está actualmente en espera mientras los ingenieros abordan el problema de la fuga de hidrógeno.

Después del lanzamiento de Artemis I, el viaje de Orión durará 37 días mientras viaja a la Luna, gira alrededor de ella y regresa a la Tierra, recorriendo un total de 1,3 millones de millas (2,1 millones de kilómetros).

Si bien la lista de pasajeros no incluye humanos, sí tiene pasajeros: tres maniquíes y un Snoopy de peluche viajarán en Orion.

La tripulación a bordo del Artemis I puede sonar un poco inusual, pero cada uno tiene un propósito. Snoopy servirá como indicador de gravedad cero, lo que significa que comenzará a flotar dentro de la cápsula una vez que llegue al entorno espacial.

Los maniquíes, llamados Comandante Moonikin Campos, Helga y Zohar , medirán la radiación del espacio profundo que las futuras tripulaciones podrían experimentar y probarán nuevos trajes y tecnologías de protección. Un experimento de biología que transporta semillas, algas, hongos y levaduras también se encuentra dentro de Orión para medir cómo reacciona la vida a esta radiación.

Adicionalmente, se montaron experimentos científicos y demostraciones de tecnología también en un anillo en el cohete. A partir de ahí, 10 pequeños satélites, llamados CubeSats, se separarán y tomarán caminos separados para recopilar información sobre la luna y el entorno del espacio profundo.

Las cámaras dentro y fuera de Orión compartirán imágenes y videos a lo largo de la misión, incluidas vistas en vivo del experimento Callisto, que capturará una secuencia de un maniquí llamado Comandante Moonikin Campos sentado en el asiento del comandante. Si tienes un dispositivo habilitado para Amazon Alexa, puedes preguntarle sobre la ubicación de la misión todos los días.

Espera ver vistas de la Tierra similares a las que se compartieron por primera vez durante la misión Apolo 8 en 1968, pero con cámaras y tecnología de mejor calidad.

La misión inaugural del programa Artemis iniciará una fase de la exploración espacial de la NASA que tiene la intención de aterrizar diversas tripulaciones de astronautas en regiones previamente inexploradas de la Luna, en las misiones Artemis II y Artemis III, programadas para 2024 y 2025 respectivamente, y eventualmente llevará misiones tripuladas a Marte. Misión Artemis I NASA

