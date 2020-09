  La NASA confirmó que irá a la Luna en 2024: cuánto costará la misión

Entornointeligente.com /

Los Estados Unidos, a través de la NASA, ratificó uno de sus objetivos más importantes de los próximos años: quiere llegar a la Luna en 2024. Para eso, confirmó el presupuesto de la entidad para el próximo lustro, unos 28 mil millones de dólares, de los cuales 16 mil millones se usarán para mandar una nave al satélite natural de la Tierra.

El jefe de la agencia espacial, Jim Bridenstine, subrayó que para llegar a ese objetivo no tan lejano en el tiempo son necesarios ya mismo 3.200 millones de dólares , que debe terminar de aprobar el Congreso para el presupuesto 2021.

“En 2024, Artemis III será el regreso de la humanidad a la superficie de la Luna, aterrizando los primeros astronautas en el Polo Sur lunar. Después del lanzamiento en SLS, los astronautas viajarán alrededor de 350.000 kilómetros a la órbita lunar a bordo del Orión, momento en el que abordarán directamente uno de los nuevos sistemas comerciales de aterrizaje humano, o llegarán al puesto de avanzada orbital Gateway para inspeccionarlo y recolectar suministros antes de abordar el sistema de aterrizaje para su expedición a la superficie”, explica el plan actualizado, que se publicó en el sitio web del organismo, 18 meses después de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, le diera impulso político.

Para poder concretar el ambicioso plan de 2024, la NASA pretende una avanzada robótica, usando servicios de entrega comercial para mandar docenas de nuevas investigaciones científicas y demostraciones de tecnología a la Luna dos veces al año a partir de 2021.

As we advance our #Artemis lunar exploration program, we’re also building on our long-standing partnership with @DeptofDefense . How we’ll collaborate with @SpaceForceDoD across the full range of research, operations and planetary defense: https://t.co/nOK0Iw8T5I pic.twitter.com/mJOz0ympId

— NASA (@NASA) September 22, 2020

Tres proyectos son los que compiten por ser el vehículo de alunizaje en el que dos astronautas, incluida una mujer, descenderán de su nave en la superficie. Una primera selección será anunciada en 2021, según la NASA, que elegirá entre la propuesto desarrollada por Blue Origin, fundada por el jefe de Amazon, Jeff Bezos, y otros dos proyectos desarrollados por SpaceX, fundado por Elon Musk.

Artemis 1, previsto para noviembre de 2021, tendrá su misión sin astronautas a bordo. Artemis 2, en 2023, enviará astronautas alrededor de la Luna, pero no aterrizarán, y finalmente Artemis 3 será el equivalente al Apolo 11 en 1969, concretando el alunizaje.

De acuerdo a lo que explica el organismo, a lo largo del programa Artemis, los robots y los seres humanos buscarán, y posiblemente extraerán, recursos como el agua que se pueden convertir en otros recursos utilizables, incluidos el oxígeno y el combustible. Mediante el perfeccionamiento de las tecnologías de aterrizaje de precisión y el desarrollo de nuevas capacidades de movilidad, los astronautas viajarán mayores distancias y explorarán nuevas regiones de la Luna.

Fuente: Todo Noticias

MV

LINK ORIGINAL: Informe 21

Entornointeligente.com