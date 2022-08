La narración de la televisión brasileña en la histórica clasificación de Melgar [video]

Entornointeligente.com /

Lejos del entusiasmo con el que empezó la narración de este importante duelo por los cuartos de final, los periodistas de Brasil no podían ocultar su asombro y su resignación con la llegada de la tanda de penales, ni mucho menos con las tres enormes atajadas del gran portero peruano Carlos Cáceda. «Gol do Melgar», repetían en cada penal convertido por los arequipeños y un seco «Cáceda defendio penalti» fue lo se escuchó, a través de las pantallas de la televisión brasileña. La prensa internacional destacó la clasificación del Melgar de Arequipa a las semifinales de la Copa Sudamericana al eliminar en la tanda de penales al Internacional de Brasil. Carlos Cáceda se consagró no solo como el artífice de la histórica clasificación de Melgar a las semifinales de la Copa Sudamericana con la mejor actuación en su carrera, sino que coronó un año histórico para el Melgar de Arequipa, campeón del Torneo Apertura y único representante peruano en torneos internacionales. Con este resultado Melgar avanzó a semifinales de la Copa Sudamericana-2022 donde lo espera Independiente del Valle, mientras que Sao Paulo y Goianiense pelerarán por el otro lugar en la final. Más en Andina: ?????FBC Melgar logró una hazaña épica que engrandece al Perú. Los arequipeños vencieron al poderoso Internacional de Porto Alegre y clasificaron a las semifinales de la #CopaSudamericana https://t.co/epwhuyqUG4 pic.twitter.com/BGXERhkytH

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) August 12, 2022 (FIN) LIQ Publicado: 11/8/2022

