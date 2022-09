La multiorgásmica María descarta tener sexo con su cita de ‘First Dates’: «Lo meto en la cama y lo reviento»

Entornointeligente.com /

S exo, comparaciones, orgasmos… todo esto y más ha dejado la cita entre María y Daniel en ‘First Dates’ , y es que, aunque ella era la «gordi-fitness, cubana – gitana» que estaba buscando, María ha tenido claro que el sexo con Daniel iba a ser imposible: «Creo que lo meto en la cama y lo reviento, yo soy multiorgásmica».

María se considera a sí misma «la mujer más guapa del mundo» y así ha llegado al plató de Cuatro, arrasando con todo, pero su cita no le ha convencido, llegando incluso a hacerle una cobra que ya es historia del programa.

«Si yo fuera lesbiana estaría conmigo , soy súper femenina, súper buena como ama de casa, como todo, en la cama, en todos lados», así lo ha dicho María, dejando a cuadros a Daniel que había entrado patinando a cenar. Pero a él le ha gustado, lástima que no sea recíproco.

«Me recuerdas a Rosalía» Daniel ha quedado enamorado a primera vista, diciéndole incluso que se parecía a Rosalía y que le parecía que era muy de barrio: «No me importa que me comparen con Rosalía, pero todo el mundo me dice que soy choni, pero yo no lo veo» , respondió ella algo enfadada. Primer strike para nuestro soltero.

Además, a ella le gustan los chicos elegantes y que se arreglan, no le gustan nada los chicos chándal y a Daniel solo le falta «la riáonera y la gorra» , ya que ella se pone guapa para ir hasta a por el pan. Segundo strike para Daniel.

La cita iba cuesta abajo y sin frenos, hasta que Daniel le ha reconocido que pensaba que ella era más pequeáa que él, algo que María ha entendido como que la estaba llamando «niáata» . Tercer y último strike para nuestro soltero que se ha ido con las manos vacías.

«Creo que lo meto en la cama y lo reviento, yo soy multiorgásmica, acabo uno y necesito más, y hay muchos que no llegan a más. Me ha dado pena el pobrecito, pero no lo sentía», explicó María al final de su cita.

