La mujer de Djokovic se enzarza contra un periodista por llamarle «icono de los antivacunas»

L a presencia de Novak Djokovic en el US Open sigue siendo duda ya que, a día de hoy, Estados Unidos prohíbe la entrada al país a quienes no tengan la doble pauta de la vacuna contra la Covid-19. Tras ganar Wimbledon, su Grand Slam número 21 , el serbio reconoció que esperaba «tener buenas noticias de Estados Unidos. Si no puedo jugar el US Open tengo que ver lo que hago».

«No estoy vacunado ni tampoco tengo intención de vacunarme. Pedir una exención médica no es realista» , dijo. Y menos, tras lo sucedido en Australia . «Lo que pasó allí me creó una tormenta interior y me ha costado salir», confesó.

Las estrellas del deporte que se oponen a la vacuna

