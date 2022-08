Entornointeligente.com /

Obra a presentar: «La Muela»

Introducción. Esta obra se va a presentar en la Capilla «Corazón de Jesús» de Cabudare, Estado Lara, Venezuela. En el lugar de presentación, trabajaron los grupos que ayudan al actual diácono, Alberto, y un grupo de damas de la comunidad. Como el lugar escogido es una capilla, nada más natural que recordar un taller que hace poco hicimos en ella: «La Oración y la Vida», dictado por Luis Iglesias, donde asistimos un grupo de El Valle, Villas del Valle, Zanjón Colorado y otros sectores cercanos.

En ese taller, se manejaron las instrucciones del padre Ignacio Larrañaga, quien escribió «Un Manual de Oración», parte del material de ese excelente taller. En el manual hay un texto que encuentro apropiado para el tema del teatro.

«Aplicar a comprometerse»

«Uno mismo tiene que meterse en la escena, como si yo fuera actor y no observador. Me hablan e interpelan a mí… Pedro, joven rico y ciego del camino…, a mi son dirigidas y yo a mi vez hablo y pregunto a esas personas de la escena…

Confrontar lo que oigo en la escena con mis problemas de hoy».Larrañaga, Manual de Oración, página 141

Y yo que asistí a la obra como invitada, no tuve la suerte de que me metieran de actriz, pues regresaba de un largo viaje… solo se me ocurre agregar, yo seguiré actuando (fuera de escena) hasta que mi Dios lo quiera y permita. Y recordar a mis compañeros una frase de William Shakespeare: «El mundo es un escenario y los hombres sus actores».

Objetivos del teatro

Representar la cultura existente según la época histórica que estamos viviendo. Considerando la cultura como un complejo de las siguientes variables:

-Situación geográfica

-Raza – idioma

-Nivel de educación

-Religión

-Folklore

– Costumbre y otras no menos importantes

Elementos que se deben tomar en cuenta en el teatro:

-El tema (Temática, título de la obra)

-Montaje de la obra. Llevado a cabo por un Director. En el teatro de hoy, la directora es Teresa y su ayudante el joven Carlos.

-Se deben seleccionar los personajes.

-La dicción de los personajes y su actuación

-El escenario y su decoración

-La escenografía

-La tras escena

-El vestuario

-La música

-Cronograma de trabajo

Se me ocurre que falta algo de vital importancia: ¿qué será? En el caso de la obra «La Muela», si tengo oportunidad, preguntaré a los actores. Ah! El público. En esta obra serían los pacientes de una clínica odontológica. Ellos deben ocupar la sala de espera, serían los pacientes.

Pero antes de iniciar la obra y después de los ensayos, es necesario tomar en cuenta, en el teatro contemporáneo, «la energía». En primer lugar la de los actores, segundo el público y tomar en cuenta la actual situación de Venezuela.

La obra es «La Muela», de carácter jocoso, pero actualmente, se puede tomar en cuenta nuestra situación, hacer una denuncia, y en cuanto a la actuación, después de muchos ensayos, cada uno de los actores debe adentrarse en su personaje.

Personajes de la obra «La Muela»

El odontólogo, la enfermera y los pacientes.

El odontólogo debe actuar como un doctor con las siguientes cualidades: Educado, natural y bien hablado. La enfermera debe ser atenta, servicial, confiable y cariñosa. Los pacientes. Unos confiados, otros adoloridos, otros disgustados y otros cansados.

Más sobre OPINA La Muela Como los pacientes están en una sala de espera, comienzan a charlar (los que no tienen dolor de muela) y aparecen los refranes y groserías de la comunidad:

Uno dice: «Esta muela del C… me está haciendo la vida imposible»

Otro: «Me duele horrores; pero C… yo no soy cobarde»

En el teatro moderno se utilizan, además de los refranes, también malas palabras como: m…, c…, y otras más, que no voy a leerlas en una capilla.

«La verdad, -opina una señora- yo no es que tenga miedo, pero dudaba en venir, ya que en los institutos públicos los doctores van cuando les da la gana»

«Sí, -comenta otra- pero también hay que considerar que la situación está color de hormiga y los médicos deben rebuscarse en las clínicas privadas»

Un último paciente, comentará, antes de pasar al sillón del dentista: «Ojalá cambiaran tantas elecciones por atención a la salud, en general, no solo de la de los dientes y sobre todo la obligación que tenemos de conseguir medicinas y comida todos los días».

También se oye en una clínica los dichos: «Ay Dios, yo me eché tanta vaina en esa muela que me sentía como si me hubiera puesto un supositorio en el oído» y como ese hay muchos más.

Para presentar esta obra, tanto el elenco artístico como la audiencia, fue del grupo de la tercera edad en las urbanizaciones El Valle, Villas del Valle y Zanjón Colorado. Estuvo dirigida por Teresa Tovar. Ella es mi vecina y amiga, desde que nos mudamos a esta Urbanización. Ella dedica su tiempo en esta etapa de vida, en la siguiente forma:

– a la Iglesia, trabaja ayudando al diácono Alberto en todas las actividades que cumple la Iglesia como institución religiosa. Sin olvidar la situación actual de Venezuela que exige mayor dedicación a los problemas comunitarios.

-también se dedica al teatro, preparando obras con sus compañeras de tercera edad.

-trabaja con manualidades y junto con el grupo de damas ayudan a la decoración de la iglesia para la presentación de esta obra, junto con Adolia, Elena y Mary, elaboraron distintivos para colocar a los asistentes a la obra que habían comprado entradas a la obra, y lo recaudado pasó a la Capilla.

– Su ayudante es Carlos, un joven (discapacitado) digno de elogio y admiración, ya que pertenece al coro y canta con una bella voz de barítono. Este joven es muy inteligente y colaborador y pese a su estado, ya está graduado de abogado. Es muy piadoso y un digno ejemplo para los jóvenes que ayudan al diácono Alberto a cumplir todas las tareas inherentes a su cargo.

Sigamos con la obra:

Los personajes:

-El odontólogo: el profesor de gimnasia

-la enfermera: una joven de la comunidad

-pacientes: María Montero, Carmencita, Miriam, Ana María, Rita y su familia, niños y jóvenes del sector.

Presentada la obra, la ovacionaron:¡ Bravo, bravo, bravo!. Muy buena la obra «La Muela». Muy humorística, nos hizo reír y disfrutar una tarde amena.

No me queda sino despedirme con un: ¡Abajo el telón! Mucho éxito y bendiciones y nos olviden: «El mundo es el escenario y los hombres los actores» W. Shakespeare.

Con amor. Josefina. (2013)

