La MotoGP celebra el regreso del «Rey» Marc Márquez

Motegi (Japón).- Marc Márquez hoy logró su primera pole position de la temporada en el mismo sitio donde consiguió su última mejor clasificación, en el circuito «Twin Ring» de Motegi, escenario del Gran Premio de Japón de MotoGP.

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 24, 2022 Márquez no era el más rápido de los entrenamientos desde que en 2019 logró ese privilegio en este mismo escenario y con esta nueva «pole» suma ya 91 en su carrera deportiva, merced en gran medida a las adversas condiciones climatológicas con las que se han encontrado todos los pilotos.

— Marc Márquez (@marcmarquez93) September 24, 2022 Tras Márquez acabaron el francés Johann Zarco, que llegaba desde la primera clasificación, y el surafricano Brad Binder, quien en los dos primeros parciales de su vuelta rápida rodó por debajo del mejor tiempo del piloto de Repsol Honda, pero falló en los dos siguientes.

Tras un nuevo retraso de algunos minutos, al final pudo comenzar la primera clasificación de MotoGP, en la que había «nombres insignes» como los de Enea «La bestia» Bastianini, Franco Morbidelli, Johan Zarco, Alex Rins, Alex Márquez o Jorge Martín buscando su pase a la segunda clasificación.

Pero fue el italiano Morbidelli el primer líder, luego superado por Jorge Martín, quien marcó la siguiente referencia buena y tras su estela se puso Zarco para intercambiarse el orden un par de vueltas después hasta que la bajada de la bandera de cuadros sentenció las posiciones.

Bastianini no estuvo demasiado afortunado y acabó por los suelos en la curva cinco, como también Raúl Fernández en la tres.

Y precisamente Zarco, que llegaba ya con las sensaciones de la pista muy interiorizadas fue el primer líder de la segunda clasificación, secundado por Fabio Quartararo y Jack Miller, hasta que en la tercera vuelta Marc Márquez se puso líder con dos décimas de segundo de ventaja sobre Binder, si bien a ambos los volvió a superar el francés de Ducati.

El piloto de Repsol Honda no estaba dispuesto a dar su brazo a torcer en unas condiciones que le podían beneficiar mucho en carrera y una vuelta más tarde superó el registro de Zarco en 76 milésimas de segundo para recuperar la primera posición, con alrededor de seis minutos por delante para la conclusión de la clasificación.

No cejó en su empeño de lograr la «pole» Márquez, quien en su sexta vuelta volvió a rebajar el mejor tiempo de la categoría para ponerlo en 1:55.214, que ya era más de medio segundo más rápido que el registro de Zarco (1:55.774), quien también en su sexta vuelta mejoró su mejor tiempo personal, pero para quedarse a dos décimas de segundo del piloto de Honda.

Márquez consolidó la primera pole position de su carrera deportiva en los últimos tres años y lo hizo aprovechando a la perfección las extremas condiciones de la jornada y con cierta autoridad, pues fue dos décimas de segundo más rápido que Zarco, tres décimas con Brad Binder, y cuatro respecto a Maverick Viñales y Jorge Martín.

Aleix Espargaró, tercero en discordia en la pelea por el título, acabó en la sexta posición, con el líder del campeonato y vigente campeón, Fabio Quartararo, noveno y su otro rival por el título, Francesco «Pecco» Bagnaia, duodécimo, dejando todos ellos claro que las condiciones de mojado no son las mejores para sus aspiraciones.

