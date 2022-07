La molestia de los ex convencionales por los dichos de Boric: «La fórmula no fue muy afortunada»

Entornointeligente.com /

Molestia generaron entre los ex convencionales del Apruebo las declaraciones del Presidente Gabriel Boric sobre la posibilidad de un nuevo proceso constituyente en caso de que gane el Rechazo.

Los dichos del Mandatario provocaron diversas publicaciones en redes sociales -y hasta reclamos por interno a ministros y otros personeros de La Moneda- por parte de quienes estuvieron encargados de redactar la nueva Constitución hasta fines del mes pasado.

Si bien varios creen que en realidad lo que quiso decir está más relacionado con lo engorroso y largo que podría ser un nuevo proceso, al mismo tiempo reconocen que la fórmula que utilizó para decirlo solo pavimenta más caminos para el Rechazo.

Y que esto, además, abre un nuevo flanco en una semana que ha sido especialmente compleja para el Apruebo, con diversas declaraciones de ex convencionales y la acción de un asesor que han sido utilizadas como insumo para la campaña en contra de la propuesta de Constitución. «De una, en otra», dice una ex convencional del FA.

«A veces es mejor el silencio..»

«El objetivo del Presidente fue comunicar que el Apruebo es una mejor base de partida para hacer perfeccionamientos hacia el futuro y que el Rechazo implica retrotraer la discusión a cero, implica un esfuerzo que el país no está en condiciones de soportar. Pero creo que la fórmula que él utilizó para comunicar esta idea no fue muy afortunada y fue poco clara. El objetivo del Presidente lo compartimos, la fórmula, no», aseguró Pedro Muñoz, ex convencional del Colectivo Socialista.

En ese marco aparecieron varias publicaciones misteriosas en redes sociales. La ex convencional y científica Cristina Dorador publicó en su Twitter que «A veces es mejor el silencio…» y luego lo borró, argumentando en otro tuit que no le interesaba recibir ataques y haciendo énfasis en la defensa de la propuesta de Constitución; y el ex convencional Tomás Laibe tuiteó «Cerremos por fuera».

El ex constituyente Cristóbal Andrade (ex LLDP) fue más duro incluso: «lo que dice el Presidente es una irresponsabilidad porque sabemos que el 4 de septiembre se votan dos opciones: Apruebo o Rechazo. Para mí el Apruebo va a ganar, por lo que invito a la ciudadanía a informarse bien», dijo.

«Dejemos de confundir a la gente con las «terceras vías». La votación del 4 de septiembre es clara: se mantiene la actual Constitución o se cambia por la que se propone», aseguró Camila Zárate , ex representante de Pueblo Constituyente.

También hubo ex convencionales que hicieron énfasis en la otra parte del mensaje: la dificultad que significaría, a juicio de ellos, que ganara el Rechazo y que se iniciara otro proceso constituyente.

«Por lo dicho por el Presidente, el Apruebo es la mejor opción para Chile. Aprobar implica que se pueden hacer ajustes posteriores sobre un texto democrático y con mínimos asegurados de bienestar social. El Congreso tiene cero legitimidad para llevar a cabo un proceso constituyente y todos lo saben, por eso la ciudadanía eligió una Convención», dijo Bárbara Sepúlveda (PC)

Por lo tanto, según la abogada, «es obvio que tendría que haber otro proceso constituyente y por eso mismo es mejor aprobar, porque hay quiénes no se pueden dar el lujo de esperar 3 o 4 años más para tener otra propuesta de nueva Constitución, ya que las chilenas y chilenos tiene necesidades urgentes que pueden solucionarse solo con el nuevo texto, como la salud».

En esa misma línea respondió Ignacio Achurra (CS), que «lo que ha dicho el Presidente es ratificar la voluntad que ha expresado el pueblo de Chile en las urnas, en relación a que la nueva Constitución debe ser escrita por una Convención con miembros 100% electos para ese propósito. Nosotros tenemos una propuesta de texto que puede ser reformada, ajustada, como cualquier proceso constituyente».

Los ex convencionales por el Rechazo

La interpretación que hicieron desde el Rechazo es precisamente la que temían los críticos de las palabras de Boric: la lectura general fue que el Presidente estaba reconociendo que el Rechazo tendría altas posibilidades.

«Me parece muy bien que el Presidente reconozca que es muy probable que gane el Rechazo y que reconozca también que si eso ocurre no nos quedamos indefinidamente con la Constitución actual, sino que vamos a continuar con este proceso hasta tener una Constitución como realmente se merece Chile. Lo que no corresponde es que plantee un mecanismo determinado, porque eso tendrá que resolverlo la ciudadanía», afirmó Fuad Chahin (DC).

Para Carol Bown (UDI), las palabras de Boric son «confirmar que la opción de que gane el Rechazo es real y que esto no implica que no se vayan a hacer los cambios que la gente pidió cuando votó Apruebo en el plebiscito de entrada».

Sin embargo, Bown hace el mismo punto que Chahin: la decisión de elegir una nueva Convención no la tomaría él, pues «eso se tendrá que definir mediante un acuerdo político transversal, mediante reforma constitucional, por lo tanto no depende de su decisión sino de lo que defina el Congreso».

Otros hicieron énfasis en que hubo «realismo» por parte del Presidente, como Ruggero Cozzi (RN), que agradeció aquello al entender que Boric estaría reconociendo que la Convención Constitucional «fracasó» y se estaría abriendo a «evaluar alternativas en escenario de triunfo del Rechazo».

«Nueva Convención es una opción, habrá que analizar otras. Discusión abierta», tuiteó Cozzi. ¿Encontraste algún error? Avísanos

