La misión del OIEA llega a la central nuclear de Zaporozhie

La misión del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) llegó a la central nuclear de Zaporozhie, cuyo entorno ha sido objeto de nuevos ataques, comunicó el organismo en su cuenta oficial de Twitter.

El director general del OIEA, Rafael Grossi, declaró que los expertos lograron recaudar mucha información importante durante las varias horas de trabajo en la central nuclear de Zaporozhie, y que él, personalmente, observó «cosas clave» y recibió las aclaraciones necesarias, informa Russia Today.

IAEA’s Support and Assistance Mission to #Zaporizhzhya (ISAMZ) led by Director General @RafaelMGrossi has just arrived at Zaporizhzhya Nuclear Power Plant to conduct indispensable nuclear safety and security and safeguards activities.

— IAEA – International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) September 1, 2022 El OIEA dejará a sus representantes en la central, según añadió Grossi, y no excluyó que conversaría con lugareños de la ciudad de Energodar, donde se ubica la planta.

Al director general le mostraron un proyectil de artillería ucraniana que impactó cerca del depósito de residuos radiactivos.

El grupo de expertos del OIEA fue acompañado por empleados de la corporación estatal rusa de energía atómica, Rosatom, según informaron desde la Administración Militar-Civil de la región.

