La ministra Silvia Batakis

Causa gracia escuchar a Grabois amenazar al gobierno y dirigirse a la ministra diciendo: -No hay que tranquilizar a los mercados, hay que tranquilizar a la gente. Luego remata: -«Va a correr sangre» Para terminar con: -«Digo esto porque me va a doler mucho que haya saqueos» Hablando de tranquilizar.

Volviendo a lo escrito anteriormente, de que muchos personajes de estos creen que los mercados son un ente, quiero expresar mi opinión sobre el tema. Los mercados: ¿Que son los mercados? ¿Serán algunos enanitos malditos que se adueñan de la plata de la gente? Parece una afirmación grotesca afirmar esto, pero mucho más grotesco es escuchar a ciertos dirigentes sociales con una ignorancia tan grande como la de Grabois y otros.

El mercado somos todos, de eso se trata. Están los mas vivos y los más tontos, pero eso no es el tema a tratar. Tal como la calle o la ciudadanía, los hay más pobres y los hay más pudientes, seguramente los de mayor poder adquisitivo se aprovecharan de los menos afortunados, pero en conclusión los mercados es eso, la gente. Empresas, comercios, vendedores, compradores, clientes, consumidores etc. El mercado abarca lo Nacional, lo internacional, lo que se importa y lo que se exporta.

Tranquilizar el mercado es como cuando se produce una avalancha de búfalos asustados que corren a salvarse y en la avalancha se pisan unos a otros. La economía se inquieta, los que poseen bienes se aseguran de no perder su valor, los que necesitan salen a comprar, se produce desabastecimiento, los precios se aceleran. Eso es el mercado. No son enanitos verdes como piensan algunos dirigentes vergüenza que manejan planes sociales.

En cuanto a Batakis, la ministra que recibió un paquete que contenía una bomba a punto de explotar, esperemos sepa como desactivarla. La economía no es un juego. Un gobierno que estuvo más de dos años creando una sensación de zozobra hasta llevarla al límite de la desconfianza, hoy por más que el presidente salga vestido de papá Noel, no le cree más nadie. Arrancó afirmando que no había un plan económico, y uno no sabía si bromeaba, ti tenía el plan de economía para el país y no lo quería decir, o si se trataba de un genio que sacaría un as de la manga y pondría la economía a funcionar, pero sólo resultó ser un charlatán.

Al fin nos dimos cuenta que de verdad no tenía plan económico. La economía se fue al carajo, al borde de una hiper inflación, o mejor dicho en medio, el dólar incontrolable, y un presidente que dice: -El dólar aumenta porque hay mucha producción. Acá sucede todo al revés de lo que ocurre en el mundo, más trabajas, más pobre te volves. El dólar, además de ser la moneda estadounidense, es en economía, como una medida para calcular cómo está la economía de un país. Así como existe un metro, un kilo gramo y esas cosas que marcan un parámetro para decidir lo que es mucho o poco.

En economía el dólar es un peso que se mantiene estable, si alguien se corre de esa medida es porque o está por debajo de los niveles o en todo caso por encima. Tal como si vas en auto y la aguja del tanque de combustible te avisa que se esta por terminar. Lo propio sería detenerse a cargar combustible y no hacer pedazos el medidor. Lo mismo sucede con el dólar, por lo menos en tiempos actuales. Con esa moneda podes importar, exportar productos, viajar al exterior, cobrar trabajos que se realizan fuera del país y ademas asegurar que tu dinero no será devaluado de un momento al otro.

Prohibirle a la gente que compre dólares es inmiscuirse en su economía personal, pero peor aún es una demostración del deterioro de la economía de un país. ¿Porque se prohíbe? ¿No es acaso una demostración de temor y una forma de hacer ver que algo funciona mal? ¿Porque el gobierno no quiere que el ciudadano se comporte de manera libre y normal, que se esconde detrás? ¿Donde esta el bache que el gobierno no quiere que se sepa hasta quedar atascado en el bache? Una vez atascado quien sabe si se podrá salir.

Si la diferencia de dos más dos da tres, ¿Que hacer para disfrazar la diferencia? Hacerle creer a la gente que estamos en una economía de noche buena, cuando en realidad estamos en la peor noche de día de los difuntos. Por esa diferencia que hace que dos más dos sean cuatro cuando no lo es, se pedalea y se pedalea hasta transformar la economía en una bicicleta cambiaria donde en cada vuelta hay que seguir emitiendo billetes para que la cuenta cierre en cuatro, cuando en realidad siempre da tres, y ese billete que se emite demás la paga el trabajador con la inflación agregando horas de labor, privarse de productos elementales y pagando todo con recargo.

Carlos Polleé

