La ministra de Justicia culpa al líder del PP de «perpetuar» un CGPJ que no representa a los ciudadanos

La ministra de Justicia, Pilar LLop, ha dejado claro que el Gobierno no contempla otro escenario que no sea renovar el CGPJ y ha culpado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de «perpetuar» un Consejo General del Poder Judicial «que ya no responde al sentir de los ciudadanos».

En entrevista con la Agencia EFE, la titular de Justicia reconoce que el Gobierno no baraja otra alternativa que no pase por el acuerdo con los populares porque «con el sistema que tenemos, la única opción es llegar a un acuerdo y cumplir con la Constitución».

LINK ORIGINAL: EFE

