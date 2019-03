La migrante que se viralizó por rechazar frijoles en México fue arrestada en EEUU por agresión con arma de fuego

Entornointeligente.com / En redes sociales se dio a conocer la ficha de su detención (Foto: Especial) La migrante hondureña que se volvió viral en México, luego de que se quejara de los frijoles que le regalaron para comer, fue arrestada en Estados Unidos. Miriam Celaya Gómez se encuentra presa en la cárcel de Kays Tower de Dallas, Texas, junto a su hermana, acusada de agresión agravada con arma de fuego. Celaya Gómez fue integrante de una de las caravanas migrantes que pasaron por México a finales del año pasado, cuando se volvió famosa por su desdén a un plato de frijoles donado por la gente. Ahora, para salir de la cárcel en el país al que huyó debido a la violencia en su natal Honduras, le piden una fianza de 10 mil dólares. La migrante fue bautizada como Lady Frijoles Aunque en un principio se afirmó que la mujer era acusada de haber protagonizado un asalto a mano armada , poco después se indicó que ésta participó en una agresión directa contra una tía. Fue así que “Lady Frijoles” -como se le bautizó en redes sociales tras su paso por México- fue arrestada en Dallas, Texas. Después de que saliera a la luz la noticia de su arresto, una nueva versión de los hechos surgió cuando una mujer que se dijo ser su hermana y de nombre Inez Estela Gómez, afirmó a través de su cuenta de Facebook que Celaya y su otra hermana no intentaban asaltar a nadie, sino solo darle “su merecido” a una tía. View this post on Instagram Buenos días !! Les cuento que ella es hermana , de la que apodan Lady Frijoles (Marian Zelaya Gómez )…, y compartió en Facebook que es verdad lo qué pasó con sus hermanas, y que ala que golpearon fue a la tía de ellas ! 😲 y por eso están en la carcel en Dallas Texas , y seguro serán deportadas pues la misma hermana lo dice🤷🏻‍♀️ .., lo malo es que ella justifica la agresión ! Por q la gente ya ve tan normal golpear a otra persona …, que no tienen boca para dialogar (hablar) 🤦🏻‍♀️ A post shared by ᶜ ᴴ ᴬ ᴹ ᴼ ᴺ ᴵ ᶜ✨ (@chamonic) on Mar 30, 2019 at 10:12am PDT “Ellas no son pícaras. Ellas vienen para su país con la cara en alto. Y te voy a decir, tía Jeny, no andes mintiendo” , escribió la presunta hermana de las hondureñas, quien lamentó que sus familiares pudieran ser deportadas tras el suceso. Miriam Celaya Gómez se volvió famosa el 21 de noviembre de 2018 en un video filmado durante su paso con la caravana migrante hondureña en México, cuando se quejó de que le daban de comer frijoles . En la grabación, difundida por un noticiero local, afirmaba que era comida “de puercos”. Poco después de que su video se volviera viral, la mujer señaló que las carencias en la que ha criado a sus hijos la orillaron a buscar huir de su país y aseguró que la única razón fue para operar a su hija, quien padece un problema en el oído. Recientemente, dos caravanas de migrantes centroamericanos ingresaron al país y se encuentran cruzando el estado Chiapas en medio de sus trámites de regularización y en busca de un mejor porvenir. TEMAS RELACIONADOS Caravana de migrantes México Migrantes noticias TexasLINK ORIGINAL: Infobae

Entornointeligente.com