La mexicana Paty Cantú incursiona en la actuación y hace su «mejor música»

Dicho trabajo nació de las reflexiones que vinieron de su origen como mexicana luego de haber viajado tanto con su álbum anterior «333»

La pandemia no solo hizo que la cantante mexicana Paty Cantú escribiera nuevas canciones, sino que la obligó a diversificarse en cuestiones artísticas como en la actuación, área en la que se había negado a participar y que ahora aborda como un lugar en el cual ampliar su mensaje como protagonista. «El año pasado se acercaron con distintos proyectos de actuación y yo decía que no porque me iban a alejar de la música, pero luego dije: si le puedo hablar a otra gente en otro ángulo y se puede parecer mi personaje a algo de lo que yo pienso sería bien bonito», dijo en entrevista con Efe la cantante. Cuando esos pensamientos llegaron a su cabeza, Cantú pensó en un personaje «muy específico», y para su sorpresa una semana más tarde le llegó el papel ideal. «Es algo bien bonito y congruente con lo que yo promuevo y lucho. Es mi primer protagónico entonces espero haberlo hecho bien», dice. Aunque no se trata de su primer proyecto histriónico, sí se presenta como el más importante que ha hecho, pero hasta el momento no ha podido revelar el nombre ni nada más sobre él. Además, será la presentadora de «Iron Chef México» con la plataforma Netflix, y entre los últimos trabajos que realizó en televisión está su participación en el concurso de «¿Quién es la máscara?», en 2020. NUEVA MÚSICA Sin embargo, sus proyectos musicales continúan y tras, haber retomado lo más profundo de sus raíces en su último disco «La mexicana», comienza un nuevo trayecto con una canción llena de libertad y energía femenina. «‘La mexicana’ fue un disco que terminé de componer y de producir prácticamente en el 2020 y es un pop muy propositivo divertido y neto (verdadero)», dice. Dicho trabajo nació de las reflexiones que vinieron de su origen como mexicana luego de haber viajado tanto con su álbum anterior «333». «Tenía que hacer justo esto, algo que le recuerde a mi gente que esta es mi tierra y que lo que más me enorgullece son mis raíces en cualquier estilo de música», menciona. Ahora, como artista independiente desde 2021, Cantú presenta «Bailo Sola» una canción que resalta la energía femenina, el poder y fuerza innata en las mujeres y que forma parte de una nueva etapa en la que asegura quiere hacer «la mejor música» de su vida. «La mujer no se ‘empodera’, la mujer nace poderosa, los seres humanos nacemos poderosos, los últimos años nos han enseñado que nos empoderamos, que de repente cuando por fin te atreves, cuando por fin eres valiente y ese es el discurso que hay que cambiar», dice la cantante. En su música y redes sociales, Cantú siempre se ha mostrado interesada en temas de apoyo a la mujer y con esta canción no fue la excepción, pues invitó a 20 de sus amigas de todas las edades e identidades a ser parte del video y de 19 de ellas recibió un sí rotundo y sin cuestionamientos. «Quiero promover esa sensación de que soy libre y soy maravillosa, ser tal y como soy y por otro lado tiene esas frases muy divertidas pero que están diciendo algo», cuenta. Además, espera que esta canción ponga a bailar a sus seguidores tal y como lo harían cuando nadie los ve, acción que trasladó al video. «Bailo sola» es la inauguración de su nueva producción discográfica y por ahora Cantú se subirá al escenario de la Arena CDMX para ser parte del proyecto nostálgico «2000’s Pop Tour» en el que cantará junto a bandas como Playa Limbo, Bacilos, Motel, Nikki Clan, entre otras.

