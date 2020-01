La mexicana Eréndira Ibarra se suma al elenco de ‘Matrix 4’

Entornointeligente.com /

La directora Lana Wachowski ha decidido sumar a la actriz mexicana Eréndira Ibarra al elenco de Matrix 4 , según ha dado a conocer Deadline .

La oriunda de la Ciudad de México ha trabajado anteriormente con Wachowski, co-creadora de Sense8 , interpretando a Daniela Velázquez en la primera y la segunda temporada de la serie original de Netflix. La trayectoria de la actriz de 34 años formada en la escuela Casa Azul incluye producciones como Capadocia , Infames , La ingobernable y El candidato .

Hasta ahora, se ha confirmado el regreso de Keanu Reeves (Neo), Carrie-Anne Moss (Trinity) y Jada Pinkett Smith (Niobe). Adicionalmente, se han sumado al elenco Jessica Henwick , Neil Patrick Harris , Yahya Abdul-Mateen II y Jonathan Groff .

Se desconoce cuál será el papel de Eréndira Ibarra en ‘Matrix 4’

Publicidad Sin embargo, no está claro cuál será el rol de Ibarra . Asimismo, no han sido develados los papeles de Patrick Harris o Abdul-Mateen II. No obstante, según Deadline , Henwick, quien es conocida por dar vida a Colleen Wing en Iron Fist , se pondrá en la piel de un personaje que será el «equivalente femenino» de Neo.

Lana Wachowski , quien es una de las dos hermanas responsables de la trilogía original, dirige y co-escribe el guion junto con Aleksandar Hemon y David Mitchell . Wachowski también produce junto con Grant Hill , productor ejecutivo de Matrix Reloaded y Matrix Revolutions .

El rodaje de Matrix 4 comienza este año, mientras que su estreno está previsto para el 21 de mayo de 2021 , el mismo día del estreno de John Wick 4 .

👇 Más en Hipertextual

Source link

قالب وردپرس

Post Views: 20

LINK ORIGINAL: Tecnomania

Entornointeligente.com