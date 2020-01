La mejor rutina de pelo hidratante por menos de 450 pesos

Entornointeligente.com /

Sally Lapointe S’20 (Crédito; IMaxTree) – Publicidad – Muchos de los problemas de pelo que tenemos están relacionados de una forma u otra con la hidratación. Por eso siempre decimos : hidratar, hidratar, hidratar. Es ultra importante para que la fibra capilar pueda estar sana, brillante, fuerte y crezca sin problemas. Si sientes que te falta hidratación, te recomendamos una rutina completa e increíble que te ayudará a restaurar tu pelo por menos de 450 pesos.

Shampoo + Acondicionador: Herbal Essences Hydrate Coconut Milk — $110 pesos c/u No hay ninguna regla que diga que tienes que usar shampoo y acondicionador de la misma línea. De hecho, puedes ir cambiando y mezclando para lograr los resultados que buscas. Pero cuando se trata de hidratar con intensidad y constancia, no hay nada como el Coconut Milk de Herbal Essences Bio:Renew, un duo que no solo hidrata, también le da una inyección de antioxidantes a la fibra capilar.

Herbal Essences Hydrate Coconut Milk Shampoo & Conditioner ($110 c/u, walmart.com.mx) Tratamiento: Pantene Pro-V Tratamiento Capilar Hidro-Sellador — $32.50 pesos Publicidad Cuidar el pelo a nivel celular es esencial para que esté sano. Por eso, necesitas un tratamiento como el de Pantene, que ayuda a hidratar y sellar la cutícula, disminuir el frizz , reparar los daños con intensidad. OJO: Los tratamientos intensivos no son para el día a día. Ya que son tan potentes que, en exceso, pueden destruir la fibra capilar.

Pantene Pro-V Tratamiento Capilar Hidro-Sellador ($32.50, lacomer.com.mx) Mascarilla: Garnier Fructis Hair Food Aguacate Mask — $55 pesos Es importante que una vez a la semana o cada quince días le des un boost de cuidado a tu rutina. Este paso no tiene que ser hidratante, ya que la nutrición, el brillo y la fortaleza son igual de necesarios . Ve cambiando de mascarilla dependiendo de lo que tu pelo te esté pidiendo. Lo mejor de las hair masks de Garnier es que te dan todos los resultados en tan solo un minuto.

Garnier Fructis Hair Food Aguacate Mask ($55, walmart.com.mx) Termoprotector: OGX Protecting + Silk Blowout Quick Drying Thermal Spray — $139 pesos Ninguna rutina está completa sin un t ermoprotector que proteja a la fibra capilar . Porque da igual cuánto tiempo y dedicación le estás dando a tu rutina de pelo si al final vas a destrozarlo con las temperaturas extremas de las herramientas de calor . El spray protector de OGX da un acabado súper silky y ayuda a que todo el proceso de secado sea mucho más rápido.

OGX Protecting + Silk Blowout Quick Drying Thermal Spray ($139,

