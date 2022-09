La mejor manera de aprender Python en 2022

Entornointeligente.com /

Actualmente, Python es el segundo lenguaje de programación más popular (después de JavaScript) en GitHub . Ya sea que sea un principiante completo o que ya tenga algo de experiencia en programación y desee actualizarse para obtener mejores perspectivas profesionales, este artículo es para usted.

Hemos reunido una lista de los mejores tutoriales de Python, incluidos recursos gratuitos y de pago.

¿Qué es Python?

Python es un lenguaje de programación de código abierto de alto nivel diseñado por Guido van Rossum. Lanzado en 1991, la filosofía de diseño de este lenguaje de programación apunta a la legibilidad del código, por lo que es uno de los lenguajes más fáciles de aprender.

Además, Python es un lenguaje orientado a objetos, reflexivo, funcional, procedimental y estructural. Todos estos enfoques de Python permiten a los programadores escribir código lógico y claro para proyectos de cualquier escala.

En la actualidad, existen tres versiones principales de Python, siendo Python 3 la más reciente. También es compatible con una amplia variedad de bibliotecas para facilitar la escritura de código.

Características

Las características de Python son:

Código abierto y gratuito: Python es de código abierto y puede descargar el código de forma gratuita para usarlo y modificarlo para sus proyectos.

Fácil de aprender: Python se está volviendo popular porque es más fácil de aprender que otros lenguajes. Su sintaxis más simple utiliza un inglés sencillo con menos complejidad. Es amigable para los desarrolladores y es fácil de programar en Python.

Bibliotecas extensas: la biblioteca estándar de Python se amplía con módulos y funciones que lo ayudan a realizar sus proyectos más rápido, evitando escribir código desde cero. Puede encontrar código reutilizable para varios procesos, como manipulación de imágenes, pruebas unitarias, CGI y más. Los ejemplos incluyen Django, Flask, NumPy y SciPy.

Extensible: Python es altamente extensible y tiene varios módulos que mejoran su funcionalidad principal. Por ejemplo, puede agregar una interfaz programable a una aplicación existente.

Orientado a objetos: Python utiliza conceptos de programación orientados a objetos, como objetos, clases, herencia, encapsulación de datos y más.

Interpretado y fácil de depurar: Python ejecuta el código linealmente, como Java, C y C ++. De esta manera, no hay necesidad de compilar y la depuración se vuelve fácil.

Variables dinámicas: especifique un tipo de variable como char, int, double, etc. no es necesario en Python ya que se decide durante la ejecución del código y no al principio. Esto facilita la programación y reduce las líneas de código.

Portable: Python usa código portátil. Puede usar el mismo código en diferentes plataformas como Windows, macOS, Unix o Linux.

¿Sabías que Python es el segundo lenguaje de programación más popular (después de JavaScript)? 🤓 Una razón más para agregarlo a tu kit de herramientas de programación 🛠

¿Dónde se usa Python?

Python es un lenguaje de programación versátil y se presta a una variedad de propósitos, que incluyen:

Desarrollo web: debido a su eficiencia, velocidad y otras características positivas, Python es excelente para el desarrollo web . Gracias a la disponibilidad de grandes bibliotecas como Django y Flask, el proceso se vuelve mucho más manejable. Las empresas populares que utilizan Python incluyen Instagram, Reddit, Uber y Spotify.

Desarrollo de software: con Python puede crear programas de software y aplicaciones que se ejecutan en dispositivos. Muchos paquetes de Python, como NumPy, Tkinter, SciPy, etc., simplifican los procedimientos de desarrollo de software. También es posible desarrollar aplicaciones complejas que realizan cálculos científicos y numéricos. Entre los grandes que lo utilizan para el desarrollo de software están Dropbox, PyChess, BitTorrent, Gramps, etc.

Aprendizaje automático e inteligencia artificial: desde los motores de búsqueda hasta las redes sociales, los chatbots y los asistentes virtuales, los algoritmos están en todas partes y se basan en el aprendizaje automático y la inteligencia artificial. Las bibliotecas exclusivas de Python, como SciPy, Seaborn, TensorFlow, NumPy, Pandas, etc., hacen precisamente eso.

Ciencia de datos: Python se usa ampliamente en la ciencia de datos. Tiene muchas bibliotecas y marcos relacionados, como PyBrain, Bottle, Flask, web3py, etc., que son útiles en la ciencia de datos para visualizar y analizar grandes volúmenes de datos y para otros fines. También ayuda en el web scraping, que se ha vuelto importante en estos días para las empresas.

Cree GUI de escritorio: gracias a la estructura modular de Python, funciona en diferentes sistemas operativos y le permite crear GUI de escritorio utilizando un marco, módulo o procesador de texto eficiente, como PyGUI, PyGtk, PyQt4, PyQt5, etc.

Desarrollo de juegos: también es posible desarrollar juegos utilizando bibliotecas de Python como PySoy (un motor de juegos 3D basado en Python). Los juegos desarrollados con Python incluyen Disney’s Toontown Online, Battlefield 2, Frets on Fire, etc.

4 razones para aprender Python

Aprender Python tiene varios beneficios para sus perspectivas de carrera. Respondamos a la pregunta «¿Por qué aprender Python»?

1.Eficiente en el desarrollo

Python no solo es fácil de aprender y codificar, sino que acelera todo el proceso de desarrollo. Tiene una amplia gama de marcos, paquetes, bibliotecas y módulos que no requieren que hagas todo desde cero.

Más sobre Qualcomm HP IBM YouTube NASA También puede aprovechar el código reutilizable para escribir su código más rápido. Le ayuda a automatizar procesos estándar y ahorrar tiempo para centrarse en la lógica y otros aspectos vitales del desarrollo web y de software.

2. Extremadamente versátil

Python es un lenguaje muy versátil, y esta es una de las razones de su popularidad. Python funciona con la misma eficiencia en proyectos de pequeña y gran escala. Además de los usos mencionados anteriormente, los desarrolladores lo utilizan para aprendizaje profundo, ingeniería de datos, automatización de procesos, Internet de las cosas (IoT) y más.

Dicho esto, su versatilidad puede deberse a la gran cantidad de funciones, métodos, marcos y bibliotecas compatibles. Y la legibilidad, popularidad y facilidad de uso de Python han fomentado el desarrollo de muchas otras bibliotecas, lo que hace que el lenguaje sea aún más fácil de usar.

3. Solicitud de desarrolladores de Python

La demanda de desarrolladores de Python está aumentando en el mercado debido a su popularidad y uso en tecnologías emergentes. Se utiliza en servicios comerciales, seguros, aeroespacial, comercio minorista, banca, finanzas, tecnología de la información, consultoría, atención médica y hardware, por nombrar algunos.

Las principales empresas que utilizan Python son Google, NASA, YouTube, Quora, IBM, HP, Qualcomm y Dropbox. Y a menudo también contratan desarrolladores de Python.

En 2021, el salario medio de los desarrolladores de Python en Estados Unidos es de 110.840 dólares al año. Entonces, aprender a programar en Python puede ser gratificante para su carrera.

4. Apoyo a la comunidad

Aunque la documentación oficial de Python está disponible, a veces puede quedarse atascado, especialmente si es un principiante. Si es así, una comunidad de apoyo realmente puede ayudarlo. Afortunadamente, Python tiene una gran comunidad de desarrolladores a la que puede acudir si tiene alguna pregunta o inquietud.

Puede encontrar foros en línea como Stack Overflow, comunidades de código abierto y reuniones locales para explorar el lenguaje. Además, hay muchos cursos, tutoriales, sitios web y otros recursos dedicados a Python (algunos de los cuales se presentarán en este artículo).

Cómo aprender Python paso a paso

Incluso si tiene el mejor tutorial de Python en sus manos, es posible que no obtenga el valor completo si no conoce la mejor manera de aprender Python. Es por eso que estamos hablando de un proceso paso a paso para aprender Python.

Paso 1: piensa por qué quieres aprender a programar en Python

Antes de empezar algo, trata de entender por qué quieres hacerlo. Lo mismo ocurre con Python. Debe haber una meta para mantenerte motivado en el viaje, de lo contrario, podría ser agotador hacerlo.

Descubra por qué le interesa Python, si desea mejorar o desarrollar una carrera como desarrollador de Python. Podría ser ciencia de datos, ML, IA, creación de sitios web, aplicaciones y juegos, scripts de automatización del trabajo, análisis de datos, web scraping o lo que sea.

Una vez que haya establecido su objetivo, continúe con el siguiente paso.

Paso 2: comprender los conceptos básicos

Tienes que entender claramente los conceptos básicos de Python sin lugar a dudas. Aprende la sintaxis, fundamentos del lenguaje de programación como variables, tipos de datos, funciones, etc. Los recursos de Python mencionados en este artículo lo ayudarán en este paso.

Sin embargo, podría volverse aburrido si solo te apegas a la teoría. La clave aquí es practicar y tomar descansos en el medio.

Escriba código simple usted mismo o utilice los ejemplos proporcionados en el tutorial de Python de su elección. Después de completar el estudio de los conceptos básicos, puede pasar a temas avanzados.

Paso 3: Aplicar los conocimientos adquiridos a los proyectos

Aprenda los conceptos básicos, intente completar un proyecto para probar su conocimiento. Los proyectos liberan su potencial y le permiten aprender más a medida que crea una cartera para presumir ante posibles clientes o empleadores.

Puede crear proyectos estructurados sobre ciencia de datos, ML, sitios web, aplicaciones móviles, juegos, scripts de automatización, etc. Encontrará muchos recursos para proyectos estructurados como Dataquest, documentación de Scikit-learn, tutorial de Bottle, Codecademy, Learning Robotics usando Python y Automatic the Boring Stuff with Python, solo por nombrar algunos.

Después de completar los temas avanzados, trabaje en proyectos que cree usted mismo. Usa los recursos a tu disposición, pero trabaja en lo que quieras hacer con Python.

A estas alturas, debería haber aprendido cómo encontrar errores y depurar. Puede extender proyectos anteriores, encontrar plataformas de código abierto para contribuir, ser voluntario en organizaciones sin fines de lucro, contribuir en GitHub, etc.

Paso 4: colaborar con otros

Colaborar con otros estudiantes y expertos te ayudará a ampliar tus conocimientos, debatir, obtener consejos y aprender trucos para aplicar en tus proyectos. Puede reunirse con desarrolladores en varias comunidades, foros, reuniones y eventos de Python. Algunos ejemplos son Stack Overflow, Python.org, Reddit y Sololearn.

Paso 5: Continúe practicando

El aprendizaje es un proceso continuo. Luego, después de completar todos los pasos, continúa aplicando lo que has aprendido. Participe como desarrollador de Python a tiempo completo o como aficionado a tiempo parcial para crear proyectos de Python en diferentes áreas de la industria.

¡Sigue practicando!

Ahora por fin te diremos cuáles son los mejores tutoriales de Python de 2022. Siga y haga clic aquí Curso Python

