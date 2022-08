La mejor liga del mundo

Entornointeligente.com /

Vuelve la Premier. Para mi punto de vista, la mejor y más entretenida liga del mundo, hace varios años ya. Y baso mi argumentación en varios puntos: calidad de juego, nivel de equipos, infraestructura, intensidad y además el espectáculo global que implica cualquier partido en Inglaterra.

Hace varias temporadas que la Premier logró establecer un estándar casi inigualable. Ver los estadios repletos, con todo el público en orden y respetando cada cual su sitio, valorando el esfuerzo de los protagonistas y creando una atmósfera, donde de verdad, todos los partidos tienen algo más allá del simple resultado.

Claro, para llegar a este nivel, pasaron por décadas de escándalos dentro y fuera de la cancha, especialmente por los «hooligans», incluidas muertes y bochornos por doquier. No obstante, el gobierno y las autoridades fueron firmes para tomar decisiones penales y erradicar a los violentos. Hoy muchos años después, la Premier goza de una salud fantástica.

Y en lo deportivo, los equipos que cuentan con poderosos y sólidos respaldos, tratan de llevar a los mejores jugadores del orbe, creando una competencia interesante y apasionante. Claramente, hay unos que siempre van a ser favoritos; como el City, Liverpool, United, Chelsea y en menor medida Arsenal. Pero en la Premier se da una constante, que, en otras de las ligas grandes, prácticamente parece una utopía. Los equipos de menos presupuesto o envergadura, les hacen partido a los poderosos y en variadas oportunidades David puede vencer a Goliat.

Lo invito a que se dé el tiempo para ser protagonista de esta maravilla.

La dinámica es otro punto a favor. Simulaciones literalmente no existen y quien osa realizarla, es reprobado por todo el estadio. El abucheo es ensordecedor. Todos se dedican a jugar el juego y tratar de imponer su ritmo. Partidos intensos y donde el balón está más en juego que fuera de la cancha. Para que hablar de la calidad de los campos de juego. No existe la cancha deficiente y no hay excusa para culpar a un mal pase o recepción.

Por eso y por mucho más la Premier, es según mi punto de vista la mejor liga. En otras importantes como España, Italia, Alemania y Francia, la hegemonía de dos o tres equipos, no varía y le resta esa sensación de lo inesperado.

Me declaro seguidor acérrimo del Liverpool. Cada partido de local, con Anfield lleno, cantando You’ll never walk alone pone la piel de gallina. Me imagino a los futbolistas entrando a ese coliseo y viendo todo esto. Además de ser un equipo eléctrico y potente, entrega siempre algo más a la hora de jugar. Conceptos de un fútbol moderno, que sostiene lo clásico en el centro de su espíritu.

Ver un partido de la liga inglesa es un espectáculo que vale la pena dedicarle unas horas. Todo es perfecto y sincronizado. Está garantizado el no aburrirse, ya sea viendo al City, Liverpool, Watford o Leeds. Rara vez, de verdad, hay un empate sin goles. La emoción está en cada minuto del juego y a veces querer apostar a un ganador puede ser un riesgo enorme.

Soy fan de la Premier y respeto opiniones divergentes. Yo sí la disfruto y valoro. Aprendo y valoro cada instancia. Por eso lo invito a que se dé el tiempo para ser protagonista de esta maravilla. La mejor liga del mundo.

