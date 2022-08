Entornointeligente.com /

Cuando la mente se revierte, se logra autoconciencia y dentro de la Conciencia de Sí, hay omnipresencia y omnipotencia. Cuando esto sucede uno advierte que todo es proyección de la propia mente. Que todo es el Ser, todo el tiempo, que todo lo que uno contempla es el Ser y que uno es Eso.

Dentro de este fenómeno interno de proyección mental descubrimos que los conceptos de pecado, salvación y castigo, son meros conceptos ilusorios, que producen efectos mientras uno cree en ellos. Toda la Creación es tan sólo una gigantesca proyección de la propia mente universal, donde el tiempo y el espacio dependen de la sustancia mental. Los conceptos de Inteligencia Cósmica, Plan Divino, evolución, son todos creencias, proyecciones, sostenidos por la mente.

Incluso Dios tal cual lo concebimos como separado de nosotros mismos, como un poder aislado y trascendente a nuestro «Yo» es un preconcepto mental, una creencia más dentro de la dualidad de la mente, una proyección ilusoria. Dios real, es el Ser que uno Es, que es idéntico con uno mismo, que Es lo que Es todo el tiempo, que es innacido, inmutable, omnipresente, omnisciente, que nunca deja de Ser; del cual no estamos separados ni un instante, porque Es lo que verdaderamente somos.

Debido a que lo Absoluto es Único, entonces sólo debe existir un Alma, solo un Yo Eterno, que todos compartimos. Es decir el Yo eterno se proyecta en innumerables yoes individuales por dentro del fenómeno en la Naturaleza. Pero en realidad sólo existe un único Yo eterno, impersonal e inmutable, omnipresente; todos somos Uno en lo Absoluto, que es lo único real, porque es lo único permanente, siempre sin cambios.

¿Cómo algo por dentro de lo que es incausado y sin principio, puede tener principio? Solamente puede tenerlo en la esencia mental, el principio de la Creación es un fenómeno íntegramente mental, no existe en la realidad tal cual Es. La distinción entre pasado, presente y futuro es una cuestión puramente mental.

¿De dónde proviene la mente? ¿Cuál es la fuente de la conciencia? ¿Cómo se crea la experiencia? Todos estos factores son posibles porque existe lo Absoluto, son sus proyecciones internas. Todas las experiencias son fluctuaciones de la conciencia a través de la mente, sin que exista separación entre el Yo real y lo que se experimenta.

Todo en el universo tiene un tiempo y está condenado a desaparecer, solo el Ser es permanente y sin principio, medio ni fin. Lo único real todo el tiempo es la conciencia misma, todo lo demás son sus fluctuaciones.

¿De dónde proviene el poder que lo sostiene todo? de ti. ¿De dónde surgió la Creación? de ti. La conciencia nunca muere y tanto el cuerpo como la mente son sus fluctuaciones, incluso el universo es una fluctuación por dentro de la mente. Tu cuerpo está en tu mente, tu mente está en tu conciencia, y tu conciencia es un reflejo del propio Ser.

EXPERIMENTANDO LA MUERTE

Tenía 17 años cuando decidí experimentar la «muerte». Fue así como todas las noches, durante varios días seguidos, me recostaba sobre mi cama boca arriba y extinguía en mi interior el deseo de vivir. Adrede suprimía la voluntad consciente y subconsciente que me conectaba con la existencia física. Finalmente y repentinamente, una noche, mientras respiraba rítmicamente, toda la energía vital de mis extremidades se retiró hacia mi médula y cerebro. De golpe experimenté que ya no tenía cuerpo, pero «Yo» continuaba existiendo, mi conciencia se había separado totalmente de la materialidad del cuerpo. Me encontraba plenamente lúcido, como nunca antes, en un espacio interno penumbroso. Entonces en mi mente apareció la pregunta: ¿qué es morir? Y de inmediato apareció un punto brillante que me succionaba. Al ir aproximándome hacia esa luz fueron apareciendo figuras de seres luminosos que salían a recibirme. Se me ocurrió por azar mirar hacia atrás y abajo, allí distinguí en medio de la oscuridad a otros seres serpenteando entre la tenebrosidad y llegué a escuchar sus gemidos de dolor. Aparentemente se había abierto la puerta de los Cielos delante de mí y abajo, el infierno de todas las almas dolientes. Antes de separarme definitivamente de mi cuerpo, recuperé el sentido común y casi gritando dije en esa situación «¡No, todavía no, todavía no ha llegado mi hora!», e inmediatamente regresé a la conciencia de mi cuerpo físico, retornando mis sensaciones corporales y me senté sobre mi cama. Como resultado tomé conciencia que mi «Yo» no es cuerpo ni mente, es Conciencia Pura, que no hay muerte y que la vida condicionada es sólo ilusión; sólo el Ser es real. Desde entonces esa conciencia no me abandonó y perdí todo miedo a la muerte, porque descubrí que mi «Yo» nunca nació.

LO QUE ENTENDEMOS

1.1- No existe un principio de la Creación. Lo que se entiende por Creación nunca fue creado, sino que es Lo que Es.

1.1.1. Todo lo que evoluciona e involuciona no es permanente.

1.1.2. Lo que sí es permanente es el fondo sobre lo que se manifiesta, este fondo es lo Absoluto, de lo cual no se encuentra ni separado ni dividido.

1.1.3.¿Cómo algo por dentro de lo que es incausado y sin principio, puede tener principio?

1.1.4. Solamente puede tenerlo en la esencia mental, el principio de la Creación es un fenómeno íntegramente mental, no existe en la realidad tal cual Es.

1.1.5. No estamos en ninguna parte definida, siempre estamos dentro de la realidad y esta es total y completa en sí misma.

1.1.6. La distinción entre pasado, presente y futuro es una cuestión puramente mental.

1.1.7.¿De dónde proviene la mente? ¿Cuál es la fuente de la conciencia? ¿Cómo se crea la experiencia?

1.1.8. Todos estos factores son posibles porque existe lo Absoluto, son sus proyecciones internas.

1.1.9. En la conciencia coexisten el estado iluminado y el estado de ignorancia propio de la conciencia ordinaria de vigilia, sin que exista una separación real entre ellos; solamente dependen del enfoque mental.

1.1.10. La meditación es el medio para la apercepción consciente de Sí mismo, donde surgen y desaparecen todos los objetos, sean materiales o mentales.

1.1.11. Mediante la relajación progresiva se aguza la escucha interna y se disipa la compulsión de la mente sobre los objetos, apareciendo una mayor lucidez del propio Ser, tranquilizando la mente con sensaciones de amor y paz.

1.1.12. En esta especial quietud se experimenta una soledad omniabarcativa, donde uno sabe que Es en el momento presente.

1.1.13. Esta soledad semeja un vacío silencioso, libre de miedos, pensamientos y emociones, allí uno siente que es parte de una realidad mayor y que todo ya está ahí completando cada instante.

1.1.14. Cuando el pensamiento dualista se disuelve, nos fundimos con el Ser, en lo incognoscible, no queda nada salvo Existencia Pura.

1.1.15. Es entonces cuando se comprende que todo pensamiento es condicionado y no autoexistente, factor de ilusión y dualidad.

Más sobre s) Córdoba Infinito 1.1.16. En esta quietud la conciencia escapa del fluir del tiempo e ingresa a la dimensión del no cambio, de la no sucesión, del no espacio.

1.1.17.¿Qué es la experiencia? está formada de pensamientos, emociones y sensaciones, que surgen en la mente.

1.1.18. ¿Qué es la mente? reinterpretación de la realidad, mediante la claridad de la conciencia siempre presente.

1.1.19. La mente se caracteriza por su vacuidad, claridad y el surgir de experiencias.

1.1.20. Todas las experiencias son fluctuaciones de la conciencia a través de la mente, sin que exista separación entre el Yo real y lo que se experimenta.

1.1.21.¿Qué es el silencio? Es la voz del Ser, donde todos los estados surgen y desaparecen, es en sí mismo el Testigo eterno, sin atributos y sin forma.

1.1.22. Mediante el silencio uno se identifica con la condición de Testigo y la conciencia se purifica liberándose de todas sus contradicciones e identificaciones compulsivas mentales.

1.1.23. Mediante el Silencio se retorna a la Presencia del Ser Uno y eterno.

1.1.24. Este es un silencio viviente, no limitado por el tiempo y el espacio.

1.1.25. El silencio del Ser es lo desconocido, es lo que está más allá de la vida y de la muerte, que todo lo trasciende.

1.1.26. Todo en el universo tiene un tiempo y está condenado a desaparecer, solo el Ser es permanente y sin principio, medio ni fin.

1.1.27. Mediante el silencio se reabsorbe la mente en la Conciencia Pura y se alcanza el estado de iluminación.

1.1.28. Así uno se torna consciente de Sí mismo como ser consciente.

1.1.29. Puedes ver todo lo que Es a través de la conciencia y mediante la experiencia interna de tu «Yo Soy» percibes al Ser atemporal y aespacial.

1.1.30. Lo único real todo el tiempo es la conciencia misma, todo lo demás son sus fluctuaciones.

1.1.31. Usted ya Es todo el tiempo, sólo hace falta que tome conciencia de ello en forma constante, que desarrolle Presencia de usted mismo, en forma natural y sin esfuerzo alguno.

1.1.32.¿De dónde proviene el poder que lo sostiene todo? de ti. ¿De dónde surgió la Creación? de ti.

1.1.33. Tú eres la fuente inmóvil y silenciosa de todo lo que Es, lo Absoluto por detrás del cuerpo y mente, mundo y universo, mediante lo que surge todo, incluyendo el yo individual ilusorio y transitorio.

1.1.34. No formas parte del Todo, eres Todo, porque sólo hay un Infinito, un Absoluto y como existes, sólo puedes ser ese mismo Absoluto tú mismo.

1.1.35. La conciencia nunca muere y tanto el cuerpo como la mente son sus fluctuaciones, incluso el universo es una fluctuación por dentro de la mente.

1.1.36. La vida es un milagro, no deberías dejar de dar gracias por este regalo de Dios antes de quejarte por cualquier nimiedad.

1.1.37. Cuando hay armonía interna, nada del mundo nos perturba, interactuamos constantemente entre nuestra mente y el exterior, proyectando nuestra experiencia del mundo.

1.1.38. Tu cuerpo está en tu mente, tu mente está en tu conciencia, y tu conciencia es un reflejo del propio Ser.

1.1.39. Si vemos mal en el mundo es porque creamos este mismo mal primero en nuestra imaginación, vemos lo que pensamos, experimentamos lo que proyectamos.

1.1.40. Cuando no se vive en unidad con el Ser, se adolece de una mente condicionada, fragmentada y egocéntrica.

1.1.41. Una mente así ve contradicción y mal en todas partes, ve separación y dualidad en todo.

1.1.42. La realidad es que somos una sola conciencia, expresándose mediante innumerables mentes diferenciadas; cuando vemos que esto es verdad, podemos amarnos intensamente los unos a los otros, de lo contrario estamos condenados a permanecer en rivalidad constante.

1.1.43. El contacto diario con el propio Ser es la fuente de la alegría y la felicidad perennes, es cuando nos encontramos en balance perfecto entre cuerpo, mente y Espíritu.

1.1.44.¿Cómo se logra? Fijando la atención en el espacio vacío que hay entre un pensamiento y el siguiente, ampliando ese vacío y silencio, que es la fuente de donde surgen todos los pensamientos, que es todo energía y vitalidad.

1.1.45. No hay que hacer nada, sólo observar, sólo mantener la mente tranquila y sanar así de toda perturbación.

