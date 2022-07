Entornointeligente.com /

Una forma que desde hace siglos muchos cristianos han usado para luchar contra las fuerzas del mal ha sido la medalla y la Cruz de San Benito, el santo patrono de Europa que vivió entre los años 480 y 547.

El origen de la medalla es incierto, se dice que en 1415 fueron encontrados unos manuscritos donde se explicaba la simbología de esta medalla. En 1880 en la conmemoración de los 1400 años del nacimiento de San Benito, el superior abad del monasterio de Montecasino, en Italia la popularizó.

Esta medalla es un sacramental, es decir, un signo sagrado, su eficacia está en que esté bendecida por un sacerdote y que la persona que la lleve tenga fe, no se puede tomar como un amuleto de buena suerte, sino que sirve para recordar a Dios e inspirar el deseo de servirle y de ayudar al prójimo.

La medalla de San Benito tiene un gran poder de exorcismo, en ella hay varios símbolos, entre ellos una copa de la cual sale una víbora y un cuervo, es porque en vida cuando San Benito se hacía la señal de la cruz obtenía una especial de protección divina. Una vez quisieron envenenarlo y Benito, como era su costumbre, hizo el signo de la cruz sobre el vaso y el vaso se partió en pedazos.

En otra ocasión un pájaro negro empezó a volar a su alrededor, San Benito hizo la señal de la cruz y pudo vencer la tentación carnal, que lo estaba atormentando en la imaginación; después de eso nunca volvió a sufrir una tentación similar.

La medalla también muestra a San Benito sosteniendo una Cruz y el libro con sus reglas y varias inscripciones que dicen «a la hora de nuestra muerte seamos protegidos por su presencia, que la Santa Cruz sea mi luz, que el demonio no sea mi guía, va de retro Satanás, (qué quiere decir aléjate Satanás) no me aconsejes cosas vanas».

La medalla de San Benito es usada por sacerdotes exorcistas para alejar a las personas de las tentaciones y por gente normal con fe en Dios; se le atribuyen distintos poderes como alejar al demonio y sus tentaciones, alejarnos de los maleficios de la magia negra, la brujería, la hechicería, la influencia demoníaca, alejarnos de las enfermedades de distintos tipos, de todo tipo de peligros, para la conversión de los pecadores, para obtener la paz y la salud interior o espiritual, para poner paz entre la familia y la sociedad en general.

San Benito es un protector seguro de nuestros bienes materiales y ayuda a los moribundos para que se vean liberados de las tentaciones que a veces ocurren en la hora de la muerte. La medalla San Benito se debe llevar viviendo una vida cristiana conformada con Jesús crucificado viviendo los mandamientos de Dios los mandamientos de la iglesia junto con una verdadera devoción a la Virgen María y San Benito.

La medalla de San Benito tiene poder porque Cristo se lo ha dado cuando después de estar bendita por un sacerdote y persona lo lleve con fe, lo más importante en la vida es vivir cerca de Dios, porque porque con Dios siempre ganamos.

