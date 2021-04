La Mayor Conspiración de la Historia: EL CORPORATIVISMO INSTITUCIONAL. (Parte I)

Entornointeligente.com / Como todo el mundo sabe existen multitud de teorías conspiratorias, muchas de ellas con pocos visos de veracidad, algunas rocambolescas, otras veraces como la del caso Watergate que llevó a la dimisión a Nixon tras destaparse las corruptas prácticas de espionaje urdidas desde las más altas instancias del poder gubernamental, con el fin para ganar las elecciones.

Las teorías de la conspiración parten siempre de un mismo principio: Una elite de personas poderosas actúan sobre los resortes del poder, que controlan, o desean controlar, para esconder sus más inescrutables secretos , que no deben salir a la luz sobre religión, política, economía o ciencia, puesto que de hacerlo su prestigio y su poder se verían amenazados.

La que ahora relato es la mayor conspiración de la historia, que a buen seguro no dejará a nadie indiferente.

En marzo de 2020 tras más de tres años de investigación deje a un lado mis trabajos sobre Macroeconomía Circular para centrarme en la que bautice desde un inicio como: Pandemia Económica.

“Con mi mejor intención y con mi mayor ingenuidad el 25 de marzo de 2020 publique un informe que mande por email a la ONU el FMI y el BCE, alertándoles de la necesidad de CRIOGENIZAR LA ECONOMIA, para evitar el Colapso Económico. De hecho, en el informe esas instituciones formaban parte de la solución que proponía, lo que pone de manifiesto el respeto absoluto que me merecían hasta entonces.”

“Mi perplejidad llegó un mes más tarde cuando tras comprobar la falta de respuesta a mi propuesta por parte de las instituciones citadas, escuche atónito como el presidente Sánchez daba a conocer por TV un plan de ayuda no reembolsable por la que España debía recibir 140.000 millones y que se ha visto ampliada a 155.000 millones de euros.”

Fue entonces cuando comencé a tomar conciencia de que no pensaban CRIOGENIZAR LA ECONOMIA, y que su plan era mantener en secreto mi propuesta, razón por la cual meses más tarde me decidí a publicar mis informes:

¿Son de SANCHEZ sus dos IDEAS ESTRELLA: ¿Los ERTES y las TRANSFERENCIAS de la UE? ; El escandaloso PLAGIO del BCE y del BANCO DE ESPAÑA: el CIBER-EURO ideado por JORGE VENDRELL; CLASIFICADO: Informe sobre “LA CRIOGENIZACION ECONOMICA” de Jorge Vendrell #TOP SECRET: CRIOGENIZACION ECONOMICA. Desde entonces mi trabajo de investigación no ha cesado, presentando antes que cualquier otro organismo internacional como el FMI, el BCE o la OCDE la previsión de PIB de nada menos que de 134 países utilizando un sistema revolucionario, que he desarrollado, capaz de predecir el PIB a través de la Meta de PIB Objetivo, METAPIB, que obtengo calculado el Nivel de Parálisis económica decretada por los gobiernos y que presente en el informe:

“Colapso Económico Global 2020: CAIDA ESPERADA DEL PIB DE 134 PAISES, pronosticada por J.Vendrell”

Lo más relevante de mi trabajo científico no son mis previsiones, sino la base innovadora que utilizo para realizarlas y por su puesto su nivel de acierto, tal como se puede comprobar en los informes siguientes:

El METAPIB la mejor herramienta de Predicción del PIB de Europa en 2020. LA REVOLUCION DEL ANALISIS MACROECONOMICO: Ranking de Eficiencia Relativa del Pib EU-2020. RANKING DE MIXEFICIENCIA DEL PIB, DE LA UE-2020: El Ranking definitivo . Es esta base científica de mi trabajo la que hace imposible el negacionismo del mismo por parte de aquellos, que, estando interesados en cuestionarlo, no pueden, puesto mis resultados son producto del análisis científico no de la opinión interesada de partidarios de derechas o izquierdas.

Es sobre la base de mi investigación científica sobre la que construyo mi relato, ausente de cualquier tipo de influencia ideológica que tanto detesto; y sobre esta condición de imparcialidad científica sobre la que hoy denuncio aquí como: “LA MAYOR CONSPIRACIÓN DE LA HISTORIA: EL CORPORATIVISMPO INSTITUCIONAL.”

Al relacionar Parálisis Económica y caída del PIB, consigo establecer de forma inequívoca que la Pandemia Económica fue provocada por la parálisis económica decretada por los gobiernos

Quienes siguen mis informes habrán comprobado como en todos ellos aparece la siguiente coletilla:

Estudio realizado por Jorge Vendrell que formará parte de su próximo libro titulado: “DE LA PANDEMIA ECONOMICA MUNDIAL A LA CRIOGENIZACION ECONOMICA GLOBAL. “Cita obligada por derechos de autor.

De hecho, el titulo no es baladí, marca una línea económica de actuación al establecer una hoja de ruta que indica el camino a seguir, siendo fácil adivinar que para salir de la Pandemia Económica la solución que propongo es la “CRIOGENIZACION ECONÓMICA”

Mi intención inicial fue alertar sobre la diferencia entre Pandemia Económica, y crisis económica. Así, cuando todo el mundo hablaba de crisis económica, yo hablaba de Pandemia Económica, y cuando decían que había que hibernar la economía, yo les replicaba que estaban confundiendo hibernación económica con parálisis económica, y que lo único que provocarían sería “el Colapso Económico”, como así ha sido.

Siempre tuve presente que para llevar a cabo la CRIOGENIZACION ECONOMICA, primero debía alertar sobre las consecuencias de la Pandemia Económica que se avecinaba, ya que solo así se tomarían en consideración mis advertencias.

Ahora me queda claro que ni así se han tomado en cuenta; pero ¿Por qué? Porque como relato aquí, existe una CONSPIRACION PIRAMIDAL INSTITUCIONAL QUE A OJOS DE LA CIUDADANÍA ES INVISIBLE, siendo esta característica de invisibilidad la que la hacen además INVEROSÍMIL. Como cualquier trama conspiratoria sólo unos pocos mueven los hilos, el resto actúan de simples comparsas, que sin saberlo ni desearlo forman parte del gran acorazado que mantiene a salvo a los conspiradores que utilizan las mas altas instituciones económicas para urdir y llevar a cabo su plan, que es evitar que mundo avance hacia una economía inclusiva.

Pero si es invisible, ¿Cómo y quién podría descubrirla?

¿Cómo? Para descubrirla es necesario primero confrontar la teoría conspiratoria en que se basan y así allanar el camino para hacerla visible y verosímil. ¿Quién? Alguien que pudiese probar científicamente que están conspirando porque defienden a sabiendas una forma de proceder que daña la economía y la sociedad. Mis investigaciones en Macroeconomía Circular, una rama que considero superior a la Macroecomía tradicional me han llevado a establecer una serie de relaciones entre magnitudes económicas basadas, a su vez, en unos pocos determinantes que de mantenerse estables garantizarían un crecimiento del PIB y del empleo a largo plazo exento de crisis.

De entre todas estas relaciones, quiero destacar el METAPIB, o Meta de Pib Objetivo, a través de la cual he conseguido relacionar Parálisis Económica con Caída del PIB, relación, por otro lado, nunca antes establecida. Pero la aportación más importante del METAPIB es que permite calcular con gran precisión el PIB que debería alcanzar cada país atendiendo a su nivel de parálisis económica por lo que los Bancos centrales dejaran de tener monopolizada esta información que hasta ahora solo podía calcularse a través de la siguiente igualdad:

PIB = Consumo + Inversión + Gasto Público + Exportaciones – Importaciones.

Al conseguir establecer a través del MERTAPIB la relación entre parálisis económica y PIB, consigo establecer de forma inequívoca que la Pandemia Económica fue provocada por la parálisis económica decretada por los gobiernos, lo que como demostraré en un próximo informe sin ningún género de dudas.

Sin duda una gran mayoría de los que lean este informe pensarán que, si bien es cierto que los gobiernos provocaron la parálisis económica al limitar con sus leyes y decretos la actividad empresarial y la movilidad social, ello es consecuencia de la lucha contra la pandemia sanitaria.

Pero es ahí donde subyace el problema, cuna de la conspiración institucional que aquí denuncio, porque para luchar contra la Pandemia Económica había que haber CRIOGENIZADO LA ECONOMIA, y sabiéndolo y conociéndolo no lo hicieron; es más desvirtuaron la CRIOGENIZACION ECONOMICA cuya característica principal era restituir a los damnificados todo el dinero que les habían hecho perder por decreto al paralizarles o limitarles su actividad económica, abocando a millones de empresas en todo el mundo a la bancarrota y a cientos de millones al paro; para en su lugar utilizar mis ideas para crear el fondo NEXT GENERATION EU y repartirse entre los gobiernos el dinero que no les pertenece, quitándoselo a quienes por hecho y derecho deben ser sus beneficiarios reales. Continuará….

“Existe una CONSPIRACION PIRAMIDAL INSTITUCIONAL INVISIBLE, siendo esta característica de invisibilidad la que la hacen además INVEROSíMIL; pero no por ello REAL”

