La manzana más económica cuesta Bs. 4

Incluir las frutas y verduras dentro de la dieta diaria es una costumbre que pocos pueden mantener en sus hogares debido a su precio.

«Las manzanas y las peras eran las frutas favoritas de mis hijas, pero ahora no puedo ni pensar en comprarlas, si acaso otras más económicas pero esas no», comentó Felicia Castro, madre

Algunas de las frutas que son incluidas en los carritos de compra con regularidad son el cambur y la patilla.

Al recorrer distintas fruterías pudo constatarse que el costo de las manzanas oscila entre los Bs.4 y Bs.7 la unidad, mientras que la pera puede encontrarse a partir de los Bs.3.

«Ya comer ese tipo de alimento no es una prioridad, ahorita se come lo que se puede y son muy pocos los que tienen la suerte de contar con una dieta variada, de vez en cuando un gustito y si acaso pero no es el común denominador», señaló Jefferson Morán, quien se encontraba realizando compras para su hogar. /DB/ct

