La mamá de Elon Musk duerme en el garage cuando visita a su multimillonario hijo

Elon Musk es un importante magnate creador de la marca Tesla. Vive en Texas con su familia en una casa sencilla y acogedora, contrario a lo que un multimillonario preferiría como numerosos cuartos, enormes espacios, baños completos, gran cocina y más. Un lugar donde podrían caber decenas, o quizá miles de personas; sin embargo, él quiere algo simple y cuando su mamá lo visita, revela Maye Musk, debe dormir en el garage … ¿por qué?

El empresario puede tener lo que sea pero su mamá ha revelado que su hijo no está interesado en acumular cosas materiales y prefiere una vida muy simple. Su hogar no es extra lujoso así que cuando su mamá decide pasar unos días en su casa, sorprende saber que debe dormir en el garage.

La mujer de 74 años admitió que a pesar de todo Elon Musk es muy buen hijo, la protege y consiente cada que están juntos. «Tengo que dormir en el garage. No se puede tener una casa lujosa cerca de un base para lanzar cohetes. A él no le interesan las posesiones» , mencionó.

El magnate vive en Boca Chica, Texas, y según cuenta su madre, está muy feliz que su hijo no la escuchara en muchas ocasiones porque le pidió que no hiciera cohetes ni autos eléctricos, «algo que evidentemente no escuchó» , dijo.

Sobre los viajes espaciales menciona que no comparte la misma pasión pero no borra la posibilidad de en algún momento considerarlo. «Hay que pasar seis meses de preparación y aislamiento y eso no me atrae. Pero si mis hijos quieren que lo haga, lo haré», comentó.

¿Ha cambiado Elon Musk desde que su vida se modificó tan drásticamente al convertirse en uno de los hombres más ricos del mundo? Su mamá asegura que no. Maye Musk y su familia siguen recordando cuando vivían en un departamento pequeño y ella luchaba día con día por alimentarlos. «No cambia nada. Mis hijos siguen siendo amables y cariñosos. Sigo apreciando estar aquí. Cuando llegué a París por primera vez a los 21 años, tenía 5 dólares al día. Me hospedé en una habitación con un solo foco colgando» , finalizó.

