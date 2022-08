La malaria en el estado Sucre ya no es una enfermedad rural

Entornointeligente.com /

Mayber Márquez/ Crónica Uno

La incidencia del paludismo o malaria continúa en aumento en el estado Sucre. La enfermedad dejó de ser rural y ahora los especialistas consideran que existe la malaria urbana que se convirtió en un problema de salud pública.

Hasta la semana epidemiológica número 27, se registraron en la entidad oriental 4874 de la especie Plasmodium vivax .

Internacionalmente, los expertos han identificado varias especies de la enfermedad como Plasmodium vivax a través de un parásito que entra en los glóbulos rojos, así como malaria falciparum , ovale y nolasae que es de aparición más recientemente, en el registro mundial en Australia.

«Anteriormente solo transmitida entre monos, pero ha evolucionado y comenzamos a tener casos tan agresivos como el falciparum que junto con la especie vivax , son los de mayor registro en la estadística para América» declaró Pedro Carvajal, coordinador bioeducativo del Colegio de Bioanalistas del estado Sucre.

Pedro Carvajal, del Colegio de Bionalistas, explicó que los casos de malarioa falciparum en el estado Sucre son importados. Foto: Cortesía. En el registro de casos, el especialista precisó que se han confirmado de manera oficial, a través de la red hospitalaria y ambulatoria en Sucre, 39 casos de falciparum y 40 mixtos.

«Son personas que padecen ambos tipos de malaria y son considerados casos importados porque en Sucre no se encuentra la especie falciparum , sino en países como Brasil y en Monagas en la frontera hacia Bolívar» explicó.

Solo el municipio Sucre (Cumaná), aportó 3683 casos de falciparum, lo que demuestra que la se convirtió en urbana, como se ha dicho.

Sectores de mayor incidencia En municipios de la Península de Paria como Mariño se detectaron 577 casos de paludismo en el periodo señalado, en Andrés Eloy Blanco, 124 y en Arismendi, 43.

«De manera general, podemos decir que tenemos un problema serio de malaria, el mosquito se está adaptando y lo tenemos en los caños» dijo el especialista.

En ese sentido, Carvajal precisó que en el municipio Sucre (Cumaná), ha sido identificados brotes de la enfermedad en las parroquias Raúl Leoni (Santa Fe), Altagracia (franja de la Llanada, Brasil y Los Cocos), Valentín Valiente (Santa Ana y El Peñón)

Solo los ambulatorios de El Peñón y Salvador Allende, suman la mitad de los casos registrados en el municipio Sucre.

Igualmente, el municipio Sucre aportó 29 de los 39 casos de malaria falciparum, es decir, casi 80% por las personas (hombres y mujeres), que viajan a las minas en el estado Bolívar, regresan a sus lugares de origen con las dos infecciones o adquieren en territorio sucrense la segunda infección.

Casi 80% de las personas que viajan a las minas del estado Bolívar regresan infectadas con paludismo. Foto: Cortesía Germán Dam. «Mi abuelo en Muelle de Cariaco ya perdimos la cuenta de cuántas veces le ha dado paludismo porque no hay control de las plagas en ninguna parte» comentó Alicia Suárez.

Al consultar al especialista sobre este tipo de testimonios en los que pacientes y familiares aseguran que han reincidido en la patología, detalló algunas causas que van desde el incumplimiento de los 14 días de tratamiento con los dos medicamentos recomendados, hasta cuestionar la calidad de las medicinas suministradas.

«A los seis días de tratamiento, los pacientes pierden sintomatología de fiebre intensa, dolor de cabeza, escalofrío y es característico que la fiebre les va a dar a la misma hora, porque es un parásito que rompe el glóbulo rojo y sale a circulación para generar el ciclo febril que dura 24 horas porque el cuerpo como mecanismo de defensa produce la fiebre» explicó.

Otra razón, para la reincidencia es que, en ocasiones, no se le calcula bien el peso al paciente, otro motivo es que los enfermos que tienen hígado graso y no son diagnosticados requieren una dosis mayor porque el hígado no metaboliza bien las pastillas para contrarrestar la enfermedad y el parásito se esconde por meses, pero bajo ciertas condiciones sale y genera otra vez el ciclo.

«La ultima razón es que no sabemos la calidad del producto que se está administrando a través de las disposiciones oficiales y muchos vienen de medicinas cubana» añadió.

