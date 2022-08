La M-230, suciedad, peligro de incendio

Entornointeligente.com /

Lo han adivinado, una ruta que recorro con asiduidad es la M230, desde Valdaracete hasta Fuentidueña. Suelo andarla a buen ritmo, mientras me acompañan los auriculares que me ofrecen buena musica la mezcla perfecta andar y liberar la mente. Un buen trecho, con subidas y bajadas, un rcorrdio idoneo para estar en forma.

Pero entre paso y paso, miro a a cuneta y veo demasiadas latas de cerveza, de reedbull, botellas diversas, papeles, suciedad en suma que rompen el encanto de camnar junto a la naturaleza y ponen en peligro de incendo los matorrales más próximos y, quien sabe ios cultvos cercanos, de trigo ymbasicamente de olivo. Me he preguntado muchas veces por las campañas de civismo entre los conductores para que no arrojen objetos a la cuneta, pero, tambien me planteo porque las autoridades no organizan alguna batida de voluntarios, con el fin de dejar limpias las cunetas y que estos divinos conejos que saltan de un lado al otro de la caretera no se encuentre con los deshechos humanos.

Paso por delante del Colegio Los Olivos, y se me ocurre que sería un bue trabajo extraescolar y altamente educativo recojer a lo largo del curso los desperdicios que otros arrojan a la cuenta, asi los jovenes tomarian conciencia, y quien sabe si serían capaces de recriminar a los mayores de o negativo que es es tirar objetos que rompen la armonia y el equilibrio ecologico. Tendré que escribirle al alcalde Julián Campeño, para que lo sugiera al director del centro.

Mientras, prometo que en mi próxima caminata me llevare na bolsa para recoger parte de los objetos arrojados, a lo mejor alguien me ve y me imita. Ojalá.

LINK ORIGINAL: Globedia Venezuela

Entornointeligente.com