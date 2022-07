La lucha de una humilde mujer por defender su finca ante el poder de un primo de Hugo Chávez que se la quiere quitar

Entornointeligente.com /

> María Eva Montaña de Bastidas, junto a sus hijos, ha luchado contra el poder de quien también es pariente del ex gobernador Argenis Chávez; del embajador de Venezuela en Cuba, Adán Coromoto Chávez; y del presidente de PDVSA, Asdrúbal Chávez

Por Sebastiana Barráez – Infobae

«Nos encontramos a merced de Ysrael Ramón Chávez Jiménez, quien de manera fraudulenta pretende apoderarse de nuestras tierras, ubicadas en el sector Santa Rita, Finca Santa Rita del municipio Alberto Arvelo Torrealba del estado Barinas, utilizando los organismos del Estado, valiéndose de llevar el apellido Chávez», le dice a Infobae María Eva Montaña de Bastidas, directora y gerente de la Agropecuaria Bastidas Montaña, quien junto a sus hijos ha luchado contra el poder de quien es primo del presidente fallecido, pero también del entonces gobernador Argenis Chávez; del embajador de Venezuela en Cuba, Adán Coromoto Chávez; y del presidente de PDVSA, Asdrúbal Chávez.

«No he podido obtener justicia ya que los jueces han demostrado parcialidad política», describe con frustración la viuda de Bastidas. Luego de una serie de hechos irregulares, Israel Ramón Chávez Jiménez «se niega a desocupar nuestro Predio, acción que configura un despojo de la posesión pacífica, pública y notoria que detentó en principio mi esposo y que hoy en día la realizamos nosotros».

Juez María Alejandra Carpio

La señora Montaña Bastidas revela que han intentado hacer justicia sobre la propiedad, pero que Ysrael Ramón Chávez Jiménez, ha utilizado su apellido, «por ser primo de nuestro fallecido Presidente Hugo Rafael Chávez Frías», pero además influyó en los tribunales alegando la condición de ser primo del entonces gobernador Argenis Chávez y primo del presidente de Petróleos de Venezuela, Asdrúbal Chávez.

Señala a Chávez Jiménez «de usar su apellido para cometer actos ilegales e injustos, solamente porque es primo del fallecido Presidente y del anterior Gobernador del estado Barinas. Humildemente pienso que debe ser lo contrario, que más bien debe dar el ejemplo y no someter a la familia Chávez a cualquier acto de escarnio público o cualquier acto que desacredite a cualquier miembro de su familia».

El 9 de enero de 2018, el Instituto Nacional de Tierras (INTI), le otorga a la Agropecuaria Bastidas Montaña el Título de Adjudicación Socialista Agrario y Carta de Registro Agrario Nº 66029218RAT0015906, que aparece bajo el Nº 82, Folio 168,169, Tomo 4564, de los Libros de la Unidad de Memoria Documental del mencionado instituto.

El 17 de enero de 2018, Edis Isabel Bastidas Montaña, hija del matrimonio Bastidas Montaña se presenta con un poder de su madre quien es la Directora Gerente de la Agropecuaria, ante el Tribunal Segundo de Primera Instancia en Materia Agraria de Barinas, para intentar una acción Posesoria de Despojo contra Chávez Jiménez; el Tribunal la declaró sin lugar porque el demandado alegó Insuficiencia en el Poder: expediente N° 0146-18 del mencionado Tribunal.

Pesa el apellido

Luego que el Tribunal Segundo de Primera Instancia Agrario de la Circunscripción Judicial del Barinas, ubicado en Sabaneta, le niega a Ysrael Chávez la solicitud de Inspección Judicial N° 285, por no estar perfeccionado el Negocio Jurídico invocado (venta), el primo de Hugo Chávez presenta una nueva Solicitud de Inspección Judicial, con el mismo documento al que le faltaba la firma del comprador, lo insólito es que la juez Ninoska María Grima Volcanes acuerda la Inspección Judicial y con eso una Medida de Protección Agroalimentaria (MPA).

La maniobra de la juez fue acordar esa Medida de Protección Agroalimentaria por un lapso de 12 meses, que después pasa a seis meses. Se dictó el 17 de abril de 2018, con vigencia de seis meses, venciendo el 17 de octubre de 2018; ese día el Tribunal, a solicitud de Chávez Jiménez, da una «prórroga» o segunda MPA, figura que no existe en la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, ya que las Medidas acordadas tienen el carácter temporal que se les da. Otra vez el Tribunal beneficia al primo del presidente de Pdvsa y del embajador de Venezuela en Cuba, Adán Coromoto Chávez.

Chávez Jiménez sembró 20 hectáreas de sorgo para tener la excusa de los seis meses de MPA que le dio el Tribunal, cuando el sorgo se cosecha en cuatro meses, pero además el Tribunal da la medida sobre 60 hectáreas, lo que evidencia que la intención no era proteger la siembra sino la ocupación de la propiedad de los Bastidas Montaña.

Entre la serie de irregularidades que ocurrieron está el hecho de que la familia Bastidas había ido varias veces a la Secretaría de Seguridad y Orden Público de la Gobernación de Barinas, cuando el primer mandatario regional era Argenis Chávez, también familia de Ysrael Chávez. De nada sirvió que María Eva de Bastidas y algunos de sus hijos creyera que esa institución podía prestarle la protección necesaria a su propiedad, pero la respuesta siempre fue que no podían intervenir porque eso estaba en Tribunales.

La sorpresa es que el 30 de octubre de 2018 llegó, al predio Santa Rita, una comisión de la Secretaría de Seguridad y Orden Público, a realizar una inspección solicitada por el apoderado de Ysrael Chávez. De su Apoderado Judicial fueron quienes solicitaron la Inspección. «Como no se logró ningún acuerdo se nos invitó a comparecer ante la sede de la Secretaría de Seguridad y Orden Público donde se levantó un acta».

Aprovechado

Relata Montana de Bastidas que desde 1965 su esposo, Martín Bastidas, adquirió para su familia un lote de terreno de 70 hectáreas con 3.523 metros cuadrados, en el Sector Santa Rita, Finca Santa Rita del municipio Alberto Arvelo Torrealba, estado Barinas, que limita al norte con terrenos ocupados por silos La Veguita, al sur con el pueblo de Santa Rita, al este con mejoras de carretera Vía Puerto Nutrias Sabaneta y al oeste con terrenos ocupados por Simón Barazarte; así lo evidencia el Plano Topográfico del Predio realizado por el Instituto Nacional de Tierras (INTI). A su propiedad la llamó Fundo Santa Rita.

En 1995, cuando tenían 30 años con la finca, los esposos Bastidas y sus hijos crearon la Agropecuaria Bastidas Montaña, tal como aparece en el Registro Mercantil Primero del estado Barinas, bajo el Nº 40, Tomo 2ª del cuarto Trimestre del año 1995.

Supuestamente Martín Bastidas había realizado, con Ysrael Ramón Chávez Jiménez, un contrato de siembra a medias, en la que Bastidas aportaba las tierras y Chávez el dinero para la compra de los insumos y gastos propios de la siembra (rastreo, siembra, abono, otros) «y luego al final de la cosecha el dividendo de las ganancias se repartía en partes iguales para cada uno de ellos».

El contrato era por cuatro años, desde el año 2013 hasta el 2017, pero Martín Bastidas fallece el 29 de mayo de 2017, según Acta de Defunción Nº 75, emitida por el Registrador Civil del Municipio Alberto Arvelo Torrealba. Chávez Jiménez «nos pidió por favor que lo dejáramos descosechar un maíz que había sembrado, pedimento al que accedimos todos mis hijos y mi persona integrantes de la Agropecuaria Bastidas Montaña, C.A, para honrar la memoria de nuestro esposo quien nos enseñó a ser hombres y mujeres de bien».

La sorpresa de los Bastidas Montaña es que, el 23 de noviembre de 2017, Chávez Jiménez «de manera fraudulenta presentó ante el Tribunal Agrario, con sede en Sabaneta, la supuesta venta de 7 hectáreas con 7.728 mt2, ya que en ese documento de venta no aparece la firma del comprador, lo cual deduce o se infiere que el supuesto negocio Jurídico no se concluyó y se videncia en la Copia Certificada de la Solicitud Nº 285 emitida por el Tribunal Segundo de Primera Instancia Agraria de La Circunscripción Judicial del estado Barinas, que declaro inadmisible dicha acción el 28 de noviembre de 2018″.

No solo es que Chávez Jiménez ha solicitado extensiones de la MPA, sino que solicitó ante el Tribunal Superior Agrario de Barinas, la nulidad de la Carta Agraria otorgada a la Agropecuaria Bastidas Montaña, a la vez que solicitó MPA, que ya había solicitado ante el Tribunal de Primera Instancia en Sabaneta, que se la había acordado.

Los jueces

Durante casi cinco años la familia Bastidas ha tenido que lidiar con los Tribunales, inhibidos ante el poder de los Chávez. Tres jueces aparecen en la lista de las decisiones tomadas.

Ninoska María Grima Volcanes: juez del Tribunal Segundo de Primera Instancia en Materia Agraria de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas. Hija de Pedro José Grima Gallardo, ex Rector de la Universidad Experimental de los Llanos Ezequiel Zamora (Unellez). Muy cercana al ex gobernador Adán Coromoto Chávez Frías, quien hoy es embajador de Venezuela en Cuba. La Juez Grima negó la solicitud que hizo Chávez Jiménez de Inspección Judicial porque no tenía firma del comprador, pero le acuerda Medida de Protección Agroalimentaria sin haber nada sembrado.

María Alejandra Carpio: juez del Tribunal Segundo de Primera Instancia en Materia Agraria de Barinas; ella era la secretaria del Tribunal en la gestión de la anterior Juez Ninoska Grima, de manera que Carpio tenía pleno conocimiento de la causa Agropecuaria Bastidas Montaña vs Israel Chávez, además que vive en Sabaneta, capital del municipio Alberto Arvelo Torrealba. Su hermano fue Director de Intravial y otras dependencias en el gobierno de Argenis Chávez.

Douglas Villamizar Martínez: ahora está jubilado, pero fue el Juez Superior en Materia Agraria que negó todos los Recursos ejercidos, (apelaciones). Es importante destacar su compromiso político como miembro activo del Frente Bolivariano de Abogados, que se reunía en la sede del Palacio de Gobierno donde despacha el Gobernador de Barinas.

Por ahora hay dos demandas en espera de decisión, una acaba de subir al TSJ y la otra ´debe tener sentencia la próxima semana.



