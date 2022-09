La lucha de Kim Kardashian contra un problema

Entornointeligente.com /

Kim Kardashian tiene «un problema para decir que no a la gente».

La estrella de 41 años -que tiene a North, de nueve años, Saint, de seis, Chicago, de cuatro, y Psalm, de tres, con su ex marido Kanye West– ha revelado que odia que le pidan favores.

Ella compartió: «Tengo un problema para decir que no a la gente, así que odio cuando la gente me pide cosas.

«Es como, ‘Oye, ¿quieres hacer esta cosa de trabajo, sólo serán dos segundos’. Y yo digo: ‘No es tan fácil. Vengo desde Calabasas, que es una hora en cada sentido.’ Se tarda unas dos horas en el glamour, así que si alguien me pide que haga un cameo de cinco minutos, nunca es sólo eso.

«Pero, todos mis amigos y mi familia, nadie me pide nunca nada ni necesita nada. Todos estamos bien».

Kim Kardashian ha disfrutado de un gran éxito durante su carrera, y también tiene muchos seguidores en las redes sociales.

Sin embargo, la estrella de «Keeping Up with the Kardashians» sigue luchando con su autoestima.

Así lo contó a la revista Interview: «Es muy raro. Tengo un problema de confianza en mí misma. Siempre he sido más bien autodespreciativa, y me da vergüenza cuando se trata de ‘describirte a ti misma. Habla de ti mismo’. Cosas así».

Kim Kardashian estuvo casada con Kanye entre 2014 y 2022, y admite que su relación ayudó a transformar la forma en que es percibida.

La estrella de la telerrealidad -que se separó del comediante Pete Davidson a principios de este año- dijo: «Quiero decir, cuando estaba con Kanye, y él me presentaba a mucha gente, creo que eso definitivamente hizo que mucha gente tuviera un nivel diferente de respeto».

«También he visto una mierda más recientemente: ir a la facultad de derecho, hacer lo que quiero y convertirme en mi propia persona y que la gente lo vea y lo respete. Hay niveles».

