La última selfie de la Humanidad: Inteligencia artificial dio aterradoras fotos

Entornointeligente.com /

Desde hace días circula en las redes lo que sería la última selfie de la Humanidad desde el punto de vista de la inteligencia artificial.

¿Pero de qué se trata? Desde hace tiempo hay un boom de programas generadores de fotos a través de la inteligencia artificial.

Muchos usuarios de Internet tienen acceso a diversas alternativas de este tipo y piden fotos alocadas, divertidas o de cualquier otro tipo.

Yoo should by now have heard about the artistic AI. DALL•E someone asked it to create «the last selfie on earth» the result is accurate pic.twitter.com/zVnO5QdSIa

— Daniel Silva (@volterinator) July 29, 2022

En ese contexto, un usuario de Tiktok , famoso por preguntarle cosas a la inteligencia artificial se viralizó al preguntarle cómo sería la última selfie antes del fin del mundo.

Lo que vino después fueron las aterradoras selfies que le dio la web DALL-E una de las más populares en esta categoría de inteligencia artifical.

En la primera imagen aparece una persona completamente desfigurada, sosteniendo algo que aparenta ser un celular y en el fondo mucho fuego.

Twitter Pero esa no fue la única selfie espeluznante; las demás fotos muestran ciudades en llamas, devastadas quizás por un ataque a gran escala.

TE PUEDE INTERESAR: EL ANGUSTIANTE VIDEO DE UN OSO POLAR EN APUROS PIDIENDO AYUDA A UN HUMANO Abundan los rostros desfigurados cuyo efecto nocivo impide descifrar la profundidad de las expresiones faciales.

Twitter También hay otras imágenes que muestran a personas fotografiándose con el planeta Tierra de espaldas. Ciertamente no queda claro dónde se encuentran.

Pos supuesto, que la inteligencia artificial se basó en los conceptos post apocalípticos que abundan en la Internet; lo que da como resultado ese tipo de selfie.

Twitter Más allá de lo inquietante de las imágenes, mucha gente no deja de sorprenderse con la capacidad artística que tiene DALL-E .

Usando elementos que habitualmente se relacionan con el apocalípsis, la IA ha conseguido predecir un futuro (esperemos que no haya acertado) donde la humanidad es consumida por sus propios errores.

Twitter Lo realmente apasionante es cómo lo muestra, la capacidad que tiene un programa informático de crear lo que muchos llaman directamente arte .

¿CÓMO SE USA DALL-E? En DALL-E solamente basta con ingresar una descripción en inglés sobre lo que quieres saber y la IA producirá las imágenes originales.

DALL-E usa alrededor de 12 mil millones de parámetros para crear las interpretaciones.

LINK ORIGINAL: Caraota Digital

Entornointeligente.com