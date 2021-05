La última aparición publica de Jesús Santrich fue en esta entrevista (Video)

Entornointeligente.com / Por Infobae

” Información de inteligencia señala que en presuntos enfrentamientos ocurridos ayer en Venezuela habría muerto alias “Santrich” y otros delincuentes. Información en verificación. De confirmarse este hecho, se comprueba que en Venezuela se refugian narcocriminales”, publicó el ministro de Defensa colombiano, Diego Molano.

Santrich, que como ha insistido el Gobierno colombiano estaría en territorio del vecino país junto a otros altos mandos como Iván Márquez, alias ‘El Paisa’ y alias ‘Romaña’, aceptó hace unos pocos días una entrevista con el periodista Walter Martínez, quien la publicó en su canal de YouTube, Dossier.

Esta sería la última aparición de Santrich ante cámaras y en ella sale tocando el saxofón, se refiere al conflicto que vive el estado de Apure en Venezuela y sobre su regreso a las armas, después de que, según el criminal, le pusieran una trampa para acusarlo de narcotrafico.

“Nuestra política de fronteras respeta y no confronta en el plano militar con las fuerzas de defensa y seguridad de los países vecinos. En tal sentido, no estamos ni estaremos de acuerdo en que las zonas de frontera, quien se considere militante, guerrillero, bolivariano, violente principios de coexistencia pacífica o ponga en riesgo por una u otra circunstancias de manera consciente y así sea no intencional, la manera pudiendo evitarlo la soberanía y la paz de los países hermanos” , señaló el guerrillero.

Sobre la situación que vive Apure, en donde los reportes de inteligencia se presenta un intenso conflicto entre hombres de la Segunda Marquetalia, disidencias de ‘Gentil Duarte’ y los militares venezolanos, aseguró que no tienen responsabilidades allí y por ende, no deben responder por los gobiernos, así tengan identidades en común.

“No tenemos nada que ver, ni de un lado ni de otro, con la situación de orden público que se desenvuelve en el Apure, causando zozobra y mucho menos tenemos que ver con las malintencionadas y reiterativas acusaciones que en uno u otro sentido, con abundantes falsas imputaciones, se hacen desde la oligarquía y del gobierno colombiano que avergüenza por su cinismo y su misión a Washington” , señaló Santrich.

En la conversación con el programa Dossier, Santrich también habló de lo ocurrido con su encarcelación en Colombia por tráfico de drogas. “Como firmantes de un acuerdo de paz (…) solo le diría que producto de la perfidia del Estado colombiano fui calumniado y privado de la libertad. El Estado colombiano, además de incumplir con el acuerdo de la Habana, elevó contra mí y contra otros camaradas las acusaciones de narcotráfico”, puntualizó el guerrillero.

Así mismo, dijo que fue una trampa que le montó el Gobierno nacional y el fiscal de ese momento, Néstor Humberto Martínez. “Nosotros fuimos obligados a retomar las armas en defensa de la vida, en defensa de la libertad y del proyecto de cambio social que tanto necesita el pueblo comunero granadino de Antonio Nariño que más temprano que tarde sabrá encontrar la ruta de la emancipación” , subrayó.

Esta sería la última aparición en cámara de Jesús Santrich:

