La lámpara de Aldi que todo el mundo quiere

Entornointeligente.com /

La tecnología led ha evolucionado exponencialmente en los últimos años. Muchas de las cosas con las que nuestros padres soñaban en su juventud, ahora son posibles. Es cierto que aún existen ciertas limitaciones, pero estos avances han mejorado considerablemente nuestra calidad de vida y se han convertido en algunos complementos sin los que no podemos vivir. Este se traduce también a la iluminación , con este novedoso producto que Aldi trae con su nuevo catálogo.

Hace años era impensable que se pudiera combinar luz y sonido en un elemento, que el color de las luces se pudiera modifica a nuestro gusto o incluso que a través de nuestra voz se pudiera encender o apagar una bombilla, estas son algunas de las cosas de que es capaz de hacer esta columna de iluminación LED de Aldi que está a un precio de absoluto escándalo.

Ilumina tu hogar con esta lámpara que además decora de Aldi A través de su marca propia LIGHTZONE de Aldi , la cadena de supermercados alemana ha puesto a la venta esta columna de iluminación LED . Un aparato funcional que iluminará la estancia de nuestro hogar en la que la ubiquemos y que no desentonará para nada gracias a su diseño elegante y minimalista .

Columna de iluminación LED LIGHTZONE a un precio de ganga En su diseño exterior, Aldi ha optado por otorgarle un color negro mate , y unas dimensiones de 13 (diámetro) x 100 (alto) cm , por lo que podrás situar y transportar este aparato con facilidad para situarlo en el rincón de tu hogar que prefieras. Esta columna de iluminación LED puede ajustarse en colores de formato RGB y blanco , a través del mando a distancia que incluye o con su modo táctil. Además de poseer una luz LED duradera de bajo consumo que te permitirá ahorrar en tu factura de la luz.

Con la luz Led el ambiente perfecto en tu hogar Entre sus magníficas cualidades, este aparato de Aldi cuenta con un sensor de música con efecto brillo con el que podrás observar como las luces se mueven al ritmo de tus canciones favoritas. Además, posee funcionalidades como una potente y clara luz con efecto brillo , o si prefieres crear un entorno más acogedor, este aparato incluye en efecto llamas con su interruptor de pie.

Aldi columna iluminación LED para Hogar Esta columna de iluminación LED LIGHTZONE será toda una revolución la iluminación de tu hogar. Adáptate a los nuevos tiempos con un producto hará que tu vida cotidiana sea mucho más sencilla gracias a su prodigiosa funcionalidad. Por un precio más que asequible de 29,99 euros , puedes hacerte con este aparato en cualquiera de los supermercados que Aldi tiene en nuestro país o a través de su página web.

La forma correcta de utilizar la iluminación indirecta en tu casa. La iluminación indirecta es una excelente manera de crear un ambiente acogedor y relajante en su hogar cuando se usa correctamente, puede proporcionar una iluminación suave que es perfecta para el entretenimiento o simplemente para pasar tiempo con la familia. Sin embargo, hay algunas cosas a tener en cuenta al usar iluminación indirecta para asegurarse de aprovechar al máximo este tipo de iluminación.

Hay algunos errores comunes que la gente comete cuando usa iluminación indirecta. En primer lugar, pueden colocar las lámparas demasiado bajas en las paredes o los techos, lo que puede generar sombras duras e iluminación desigual. En segundo lugar, no pueden usar difusores o pantallas en sus lámparas, lo que puede causar deslumbramiento y hacer que la habitación se sienta menos acogedora. Finalmente, es posible que no usen atenuadores, lo que significa que no pueden controlar la cantidad de luz en la habitación y pueden terminar con un espacio demasiado brillante.

Si hablamos de ahorrar y consumo de energía, la diferencia de coste entre una bombilla normal y una de led es significativa. Una bombilla normal cuesta alrededor de 0,12 por kilovatio hora, mientras que un LED solo cuesta 0,02 por kilovatio hora. Esto significa que puedes ahorrar 0.10 por hora al usar una bombilla LED en lugar de una bombilla normal.

Source link

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com