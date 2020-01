La llorantina de Patricia Villegas ante la posibilidad de quedarse sin trabajo en Telesur

Entornointeligente.com /

Patricia Villegas, quien funge -hasta ahora- como presidenta de Telesur, reprochó este domingo la medida que tomara el presidente encargado de Venezuela Juan Guaidó para reestructurar al canal y ponerlo al servicio de la democracia venezolana.

“El diputado habla de lo que no sabe y claramente no entiende. Lo suyo son las fotos en la frontera con los Rastrojos y como salta verjas. Nosotros, seguimos! #VivateleSUR”, dijo la periodista a través de su cuenta en Twitter.

Durante la noche de este domingo, Guaidó anunció la creación de una Comisión Presidencial que se encargará de reestructurar a Telesur e iniciar el proceso de sustitución efectiva de la señal actual por un nuevo contenido plural y democrático que pueda ser transmitido y sintonizado progresivamente dentro y fuera de Venezuela.

El diputado habla de lo que no sabe y claramente no entiende. Lo suyo son las fotos en la frontera con los Rastrojos y como salta verjas. Nosotros, seguimos! #VivateleSUR pic.twitter.com/gOEjmb4j5K

— Patricia Villegas Marin (@pvillegas_tlSUR) January 13, 2020

