La lista de candidatos al asiento de Vettel crece

D esde minutos después del anuncio de la retirada de Sebastian Vettel, en la maáana del jueves del Gran Premio de Hungría , ya se comenzaron a elaborar las primeras listas de su posible sustituto en Aston Martin para 2023. Algunos son evidentes, otros no tanto, pero por orden de importancia son los siguientes.

Fernando Alonso No ha renovado con Alpine y el espaáol no quiso descartar la opción como plausible. «Todos los equipos que no tiene a sus dos pilotos firmados son una opción para mí, aunque mi intención es seguir en Alpone . Con 10 minutos de negociación debería bastar. Todos nos cogemos vacaciones, pero supongo que tendremos alguna conversación, a partir del lunes (1 de agosto) por videoconferencia», argumenta Fernando sobre lo que espera de los próximos días.

El actual Aston Martin es peor coche que el A522, pero para los de Silverstone sería ponerse en el foco de la televisión cada carrera y para Alpine, salir de él como si le hicieran luz de gas . La imagen de Alonso es un imán para los aficionados, patrocinadores y e impacto de marca de quien cuenta con él y en París lo saben o deberían saberlo.

También Lawrence Stroll es consciente de lo que supondría para una firma de coches de lujo que pretende vender en mercados como Oriente Medio, Asia y Estados Unidos, además de en Europa. No habría una apuesta más segura para la escuadra que porta el estandarte del ‘British racing green’.

Daniel Ricciardo Pasa por su segunda mala temporada en McLaren , donde Lando Norris parece cada carrera más distanciado del que fue considerado uno de los mejores carreristas de domingo hace apenas dos aáos. Zak Brown se ha quejado de su rendimiento, para un hombre que ronda los 17 millones anuales de sueldo y que parece haber encontrado en el coche papaya su kriptonita.

