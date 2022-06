La Liendra y sus amigos mostraron cómo pasan la fiesta de fin de semana en Ibiza

Entornointeligente.com /

Mauricio Gómez, más conocido en redes sociales como La Liendra está en tremendo paseo por Europa , se fue acompañado de su novia Dani Duke y sus amigos.

Incluso, contó que en medio del viaje fueron a visita r El Vaticano, pero su novia no pudo entrar por andar mostrando de más y no era permitido ese tipo de vestuario dentro del recinto. Además , aprovechó las vacaciones para cambiar de look y se hizo unas curiosas trenzas que poco después D ani Duke le tuvo que arrancar a punta de tijerazos.

Hace poco La Liendra, Dani Duke, Daiky, La Segura y su mamá llegaron a la paradisíaca isla de Ibiza, en España. Arribaron en el lugar por el cumpleaños de Mauricio Gómez y aprovecharon para darse una gran fiesta mientras viajaban en yate.

La también influencer ‘La segura’ mostró a través de sus redes sociales cómo avanzaba la celebración de cumpleaños.

Así mismo, La Liendra grabó a su novia Dani Duke mientras bailaba con Daiky, luciendo un bikini color beige; el influencer la anima a seguir bailando, luego él se une al ‘perro intenso’ e invita a otra amiga a unirse a ellos.

