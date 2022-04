Entornointeligente.com /

L a Lieja-Bastoáa-Lieja , que se disputa este domingo, celebra 130 aáos de historia. Desde la BBC rememoran alguna anécdota de una prueba plagada de anécdotas para ciclistas como el ex Bernard Hinault o nuestro Alejandro Valverde.

«[La carrera] ya es dura, es larga, y cuando gané fue en condiciones muy duras, especialmente en la nieve», dice Hinault, que ahora tiene 67 aáos.

Sobre su clima: «Sí, consideré retirarme si las condiciones meteorológicas persistían. Empezamos a tener dificultades. Es difícil en Lieja-Bastoáa-Lieja».

No sentía las manos: «La sensación de congelación es que ya no sientes los dedos. Hoy, cuando hace mucho frío, mis manos se enfrían muy rápido y me duelen los dedos».

Valverde también habla sobre esta clásica: «Es una carrera muy bonita. Todas estas carreras son muy hermosas, realmente cualquiera de ellas, pero el aáo que gané después de Michele Scarponi fue más especial. Me enamoré el primer aáo que participé, 2005. Es un curso muy duro, muy exigente. Me gusta el ambiente, y hacer monumentos siempre es muy especial. Se adapta muy bien a mis características. Hombre, me encantaría ganar una quinta vez. Lograr eso es una gran aspiración mía», ha explicado, según recoge BBC.

El dolor de Hamilton «Es una cruel carrera de 257 km dolorosa… que algunos consideran la carrera de un solo día más dura del calendario», recuerda. Este domingo vuelve a disputarse una carrear muy especial.

LINK ORIGINAL: Marca

Entornointeligente.com