La Libertad: ronderos golpean a policías y autoridades durante reunión en Julcán

Entornointeligente.com /

Asimismo, obligaron a ponerse a buen recaudo al interior del local municipal a los alcaldes de Julcán, Wilson Rodríguez; Carabamba, Jaime Carranza; el subprefecto de Julcán, Abanto Salvador ; así como al gerente general del Gobierno Regional de La Libertad, Rogger Ruiz; y a los gerentes regionales de Infraestructura, Jorge Bringas, y Contrataciones, Sonia Cruzado. Quien recibió parte de los latigazos fue el consejero por la provincia de Julcán, Wilson Rodríguez, en su intento por ingresar también al local edil. La fiscal provincial levantó un acta sobre lo ocurrido para que se pueda hacer las denuncias correspondientes contra los azuzadores, así como los responsables de haber golpeado a las autoridades presentes. La reunión había sido convocada a solicitud de la población de Julcán, que exige el reinicio del asfaltado de dicha vía que se encuentra paralizada desde varios meses por diversos factores. La obra está valorizada en 22 millones 323,416 soles y empezó el 31 de enero del 2020. Los trabajos consistían en asfaltar 15.2 kilómetros de vía, con lo que se beneficiará a más de 84,000 pobladores. Sin embargo, fue suspendida por la pandemia de covid-19; luego volvió a ser postergada por una obra de saneamiento en Agallpampa, y finalmente por el inicio de la temporada de lluvias hasta la fecha. «Hemos venido a Julcán a dar la cara porque queremos solucionar este problema. De lo contrario me hubiera quedado en Trujillo. El Gobierno Regional se compromete a terminar la obra», dijo Rogger Ruiz al intentar iniciar su participación, lo que no le permitieron. Según explicó después el funcionario, el Consorcio Julcán , que lo integran las empresas JAGUI S.A.C. y WEIHAI Construction Group Company Limited, se había comprometido a reiniciar los trabajos el 18 de mayo , cumpliendo solo en parte. Después el gobierno regional le envió una carta notarial solicitando el reinicio de los trabajos en un plazo de 10 días calendarios, lo que tampoco cumplieron. Luego, el gerente de Infraestructura y la gerente general adjunta se reunieron en Lima con la contratista y se vio que no tenían la menor intención de culminar el proyecto por falta de liquidez financiera y se les notificó la resolución del contrato. Con esa resolución el Gobierno Regional puede elaborar el expediente de saldo de obra y ejecutarla mediante administración directa, lo que fue un compromiso para culminar la obra este año. Un equipo de técnicos comenzó ayer lunes el levantamiento topográfico para que en un plazo de ocho días se tenga listo el expediente de saldo de obra para hacer la licitación de los servicios que se requiere. Para ello, en las fuentes financieras del gobierno regional se cuenta con 3 millones de soles y se esperaba la transferencia de 4 millones 700,000 para el 4 de agosto, habiendo el compromiso del Ministerio de Economía y Finanzas y Reconstrucción con Cambios de asumir un diferencial de 4 millones más debido al elevado costo del asfalto. «Por administración directa los trabajos se pueden terminar en unos 70 días, es decir en noviembre, antes que comience la temporada de lluvias, garantizando su culminación al 100 %. Eso es lo que se iba a explicar a la población, lamentablemente debido a la intervención de gente con intereses políticos no se pudo ofrecer esta información, porque se exigía la presencia de la contratista y del gobernador», indicó el funcionario. El mes pasado, a 20 días que venza el plazo contractual para terminar la «Rehabilitación del camino departamental 15.2 km Agallpampa – Chinchango – Julcán». Rogger Ruiz se reunió con representantes de las rondas y autoridades de la provincia, acordando que el gobierno regional asumía el compromiso de culminar la obra y gestionar los recursos necesarios ante Reconstrucción con Cambios y el MEF si el consorcio no cumplía el contrato. Al cierre de esta nota, los funcionarios del gobierno regional de La Libertad y autoridades que participaron de dicha reunión aún se encontraban en la comisaría para hacer la denuncia correspondiente. Más en Andina: El destino favorito de Arequipa: valle del Colca recibió más de 33,000 turistas en julio https://t.co/cLmTxffA54 a través de @Agencia_Andina

— Moisés Aylas Ortiz (@regionalesand) August 2, 2022 (FIN) LPZ/MAO Publicado: 2/8/2022

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com