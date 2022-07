La Libertad destina S/ 21 millones para impulsar construcción de qochas en zona andina

Entornointeligente.com /

El gerente regional de Agricultura de La Libertad, Néstor Mendoza, informó que hasta el momento ya se cuenta con 10 maquinarias, destinadas a la obra en las microcuencas de los ríos Virú – Huamanzaña (Santiago de Chuco – Julcán), Tablachaca (Santiago de Chuco) y Moche (Otuzco – Santiago de Chuco). Sin embargo, apuntó que el proyecto considera la adquisición total de 21 máquinas, entre ellas: tractor sobre oruga, cargador frontal, excavadora sobre oruga, rodillo compactador, motoniveladora, retroexcavadoras, volquetes, cisternas y camabaja. El funcionario detalló que para los trabajos en las microcuencas de Virú – Huamanzaña se destinó una motoniveladora, un cargador frontal, un rodillo y una excavadora, que serán de mucha utilidad en la construcción de las qochas El Huruguayo, Pampa el Toro, Pampa de Jesús, Dos Quebradas y Las Eugenias. Todo ello pertenece a la ejecución de la primera etapa de este proyecto. Del mismo modo, en el proyecto Tablachaca, sector Alto Paraíso de la provincia Santiago de Chuco, ya se encuentra una motoniveladora, un cargador frontal y una excavadora trabajando en la construcción de la qocha Punas. Gracias a su extenso dique, esta laguna artificial permitirá almacenar más de 500 mil m3 de agua, beneficiando a cientos de agricultores de la zona. A través del programa regional de Siembra y Cosecha de Agua se pretende construir 48 cochas en toda la región La Libertad para almacenar 7 millones de m3 de agua. Ello permitirá incorporar 3,500 hectáreas (has) a la actividad agrícola y beneficiar directamente a 5 mil familias del ande liberteño. Asimismo, se tiene planificado la implementación de 6,600 has de bosque, que, sumado a los 10,500 reservorios, se logrará incorporar un total de 30 mil has al quehacer agrícola y pecuario. Más en Andina: Con ayuda de un mapa de calor, la Gerencia Regional de Salud de Lambayeque refuerza la vacunación y la búsqueda de casos de covid-19. ?? https://t.co/RVhJqIllIs pic.twitter.com/yJDmkiGPKy

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) July 21, 2022 (FIN) LPZ/MAO JRA Publicado: 21/7/2022

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com