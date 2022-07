La Libertad: Comando Covid-19 acuerda reducir aforos hasta en un 40 % por cuarta ola

Entornointeligente.com /

Así lo informó la gerente regional de Salud, Kerstyn Morote, quien comentó que el acuerdo será enviado al consejo regional de La Libertad mañana martes, para que pueda aprobarse y emitir la respectiva ordenanza. Mencionó que por ahora no se piensa reducir el aforo en las instituciones educativas, debido a que estas han pasado por un proceso de adaptación, es decir, han ampliado espacios en aulas para mantener el distanciamiento social. Respecto a las actividades por las Fiestas Patrias, espera que estas se realicen a puerta cerrada como las desarrollará el gobierno regional de La Libertad, es decir, sin la presencia masiva de ciudadanos. Sobre el partido que se jugará el miércoles 27 de julio en el estadio Mansiche de Trujillo entre el club César Vallejo y Universitario de Deportes, la funcionaria mencionó que si la ordenanza se aprueba antes deberá respetarse la norma que dispone los nuevos aforos. Cobertura de vacunación De otro lado, lamentó que hasta el momento las coberturas de vacunación contra el covid-19 sigan bajas, y espera que la población acuda a los centros de inmunización implementados en toda la provincia de Trujillo. Asimismo, exhortó a la población a no confiarse y cumplir con las medidas de bioseguridad, como el lavado constante de manos con agua y jabón, el uso correcto de mascarillas, uso de alcohol, entre otras. «En lo que va de la cuarta ola tenemos 12 fallecidos y en su mayoría son personas que no tienen las dosis completas o no tienen ninguna», manifestó. Durante el fin de semana, la Sala Situacional de la Gerencia Regional de Salud de La Libertad registró 1,198 nuevos casos de contagio y una persona fallecida. Solo en las últimas horas se reportó 382 infectados y 27 hospitalizados. Más en Andina: En estas Fiestas Patrias, Callanca será escenario del XII Festival Gastronómico del Pato https://t.co/zWHqc4Diu1 Se prevé vender 9,000 platos de potajes a base del ave en evento organizado en la región Lambayeque pic.twitter.com/oSJBs6glMr

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) July 25, 2022 (FIN) LPZ/JOT Publicado: 25/7/2022 Noticias Relacionadas La Libertad descarta suspender clases presenciales por aumento de contagios de covid-19 Covid-19 en Trujillo: UNT reforzará protocolos de bioseguridad para evitar contagios Geresa inicia toma masiva y gratuita de pruebas covid-19 en Trujillo La Libertad: recomiendan adelantar vacaciones escolares por aumento de casos covid-19

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com