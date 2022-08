La Leyenda del Dorado sigue con su recorrido por los paisajes del Valle del Cauca

Entornointeligente.com /

En el tercer día de la competencia de La Leyenda Del Dorado en el Valle del Cauca, el reto de la etapa de este martes fue en el municipio de Buga.

Con el trazado denominado Bosques de Neblina, los competidores recorrieron 70 kilómetros en una ruta con ascensos hasta alcanzar los 1,900 metros sobre el nivel del mar en la Cordillera Central, pasando por La Virgen y con una gran vista sobre la ciudad señora y el Valle en todo el esplendor de los campos de caña de azúcar y el río Cauca.

Luego descendieron al pueblo de La Magdalena para la primera de 2 vueltas par continuar la subida hacia Altos de El Janeiro, donde la temperatura más fresca da la apariencia de un bosque de niebla, antes de un rápido descenso de regreso al pequeño pueblo donde los niños de la escuela local los saludaron con emoción para darles ánimo a los ciclistas. Después de completar su segunda vuelta, los corredores descendieron hacia la meta en el Parque El Vergel.

La emoción de los competidores es evidente por infinidad de detalles relacionados o no con la competencia, como el estadounidense Brad Keyes de la categoría Grandmaster, quien la presencia de los niños a su paso por La Magdalena lo conmovió hasta al llanto y dijo: «Fue hermoso, estábamos cansados, no sabía que el pueblo estaba allí, y luego había un gran grupo de niños vitoreándonos con pancartas de apoyo, chocando con nosotros, y pensé que necesitaría su saludo cuando pasáramos la segunda vez. Y después, cuando los vi de nuevo, sentí que tenía alas, la escalada no fue un problema… ¡fue genial!»

Algunos de los más veteranos y que a pesar de tener alguna discapacidad son capaces de participar una y otra vez en La Leyenda del Dorado, como Nelson Cardona, quien en un ascenso al Nevado del Ruiz sufrió un accidente y le debieron amputar de la rodilla para debajo de su pierna derecha es una verdadera leyenda en esta competencia y su entusiasmo es contagioso, «He seguido adelante, a pesar de que decidí que me amputaran la pierna para poder volver a mis actividades, escalé las siete cumbres del Everest, voy a España a otra competencia ciclística y con mi compañero Eugenio estamos preparándonos con mi compañero Eugenio para atravesar a pie el Polo Sur. He competido en 4 Leyendas y aquí se corre con los pies pero se hace con la cabeza.»

Los 500 corredores van este miércoles hacia el Lago Calima con la meta de la etapa 3 en El Darién, antes de ir al Centro Recreacional de Comfandi en las orillas del lago.

La Leyenda Del Dorado no se detiene y para el 2023 y las inscripciones se abrirán el próximo lunes 29 de agosto en la página web www.la-leyenda.com. El formato será individual y 5 días de carrera.

LINK ORIGINAL: El Pais

