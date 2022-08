La ley para los comerciantes está en el Concejo para su consideración

Entornointeligente.com /

La Ley Transitoria de Regulación del Uso, Adjudicación y Ocupación de Sitios Municipales (ley corta) se encuentra en el Concejo Municipal para su tratamiento, pero aún no se aprueba porque hay observaciones. Centenares de comerciantes marcharon el jueves para su aprobación. Sin embargo, otro sector la rechaza y alerta que legalizará a los informales que «lotearon» las vías. Concejales de la oposición aseguraron que la ley aún no fue compartida con todos los legisladores y varios la desconocen. La concejala Silvia Soliz, del MAS, dijo que la tuvo que conseguir por otros medios para revisarla. «Casi siempre es así, nos presentan cinco minutos antes y sin saber o analizarla profundamente las estamos aprobando. Si no hubiesen sido por las movilizaciones, probablemente hubiese pasado lo mismo. La norma tiene que ser evaluada a detalle», indicó. La norma tiene antecedentes desde 2017, pero se postergó por diferentes motivos. El secretario general de la Federación de Comerciantes Gremiales de Cochabamba, Juan Rodríguez, dijo que hay comerciantes que tienen varios puestos, pero estos no están a su nombre. Por esta razón, la Intendencia suele llamarles la atención. Soliz aseveró que lo que se observa no es la intención de ordenar la ciudad que está cada vez más con comerciantes, sino la palabra «adjudicación» porque, según la autoridad, plantea otorgar titularidad a quienes se hayan asentado. Otro grupo de comerciantes también cuestiona la terminología. El alcalde Manfred Reyes Villa garantizó la aprobación de la ley y dijo que ya fue enviada al Concejo Municipal. Aclaró que todo el sector debe estar de acuerdo. Anunció que la siguiente semana se abordará la norma a detalle.

