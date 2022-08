La labor de la Fundación Movimiento por la Paz y la Vida

Entornointeligente.com /

A 891 días del inicio de la contingencia en la República Bolivariana de Venezuela producto de la pandemia global de la Covid 19, en el inicio de la semana 128 de esta contingencia, y siendo el martes 23 de agosto de 2022,hoy quiero traer a la palestra pública la labor de una organización que viene haciendo un trabajo a la «calladita» y que ha sido poco publicitado por los medios de comunicación.

Como lo señala el artículo 2 de nuestra Carta Magna, Venezuela se constituye en un Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores en su ordenamiento jurídico y de su actuación la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político. Además de ello, el Estado dentro de sus fines esenciales está la defensa y desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos por nuestra Constitución y el resto del ordenamiento jurídico vigente. Además que está establecido que la educación y el trabajo son los procesos fundamentales para alcanzar dichos fines.

Es en ese sentido que el Gobierno Bolivariano, en concreción de estos principios constitucionales surgidos al calor del debate con nuestro pueblo, que crea la Fundación Movimiento por la Paz y la Vida. Esta fundación tiene como misión apoyar e impulsar una cultura a favor de la convivencia pacífica y solidaria, mediante la articulación con los órganos, entes, misiones, comunidades organizadas y voluntariado, el financiamiento, la evaluación y el control administrativo de proyectos, fortaleciendo los valores y principios revolucionarios, bolivarianos y cristianos para crear territorios libres de violencia, a través del desarrollo de actividades deportivas, culturales, educativas, sociales, religiosas, productivas e iniciativas populares que contribuyan a alcanzar los objetivos trazados por la Revolución Bolivariana de lograr en Venezuela territorios de paz.

Tan importante es la labor de la Fundación Movimiento por la Paz y la Vida, que dentro de la política de Estado Gran Misión Cuadrantes de Paz, como política transversalizada de seguridad ciudadana, en su primer vértice referido a la prevención integral para la vida y la paz, esta organización tiene un papel importantísimo, al punto que dentro de la línea estratégica número uno, se expresa la necesaria reestructuración de la misma y la necesaria integración del Frente Preventivo que depende del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz y la Vicepresidencia Sectorial de Seguridad Ciudadana y Paz, como parte del impulso de la generación de un gran sistema de prevención integral, convivencia solidaria y paz, que apunte a la disminución de la ocurrencia delictiva, faltas, conflictos violentos, accidentalidad, desastres o emergencias, a través de intervenciones multiagenciales y procesos de participación popular, con atención particular a las características territoriales que aportan los Cuadrantes de Paz, orientados a la transformación cultural de la sociedad, promoviendo valores y principios que permitan actuar sobre los factores generadores de dichos fenómenos.

Es decir, no sólo la labor de esta Fundación es de prevención delictiva, sino que de allí se desprende una labor política e ideológica en la construcción del Estado dibujado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como lo señalé párrafos más arriba.

Importante es de señalar que el Movimiento por la Paz y la Vida nace el 21 de marzo del año 2013 en el marco de la Gran Misión «A Toda Vida Venezuela», creación y hechura de la política de Estado de nuestro Comandante Inolvidable en cuanto al diseño de una política de Estado en materia de seguridad ciudadana. No obstante, este movimiento adopta la figura jurídica de fundación mediante el decreto 1.783 publicado en la Gaceta Oficial Ordinaria N° 40.668 de la República Bolivariana de Venezuela del 26 de mayo de 2015, adscribiendo la referida fundación al Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento a la Gestión de Gobierno.

De acuerdo a Gaceta Oficial Ordinaria de la República Bolivariana de Venezuela N° 42.109 de fecha 20 de abril de 2021, fue designado el compañero Robert Enrique Martínez Ochoa como Secretario Ejecutivo de la Fundación Movimiento por la Paz y la Vida y Presidente de la misma organización, todo ello de conformidad con los decretos 4.590 y 4.591 de la referida Gaceta.

Pero lo que debo destacar de esta designación del camarada Robert Martínez, es que con él y todo su extraordinario equipo de trabajo, se ha venido cumpliendo paulatinamente con lo que he señalado, de la necesaria reestructuración del Movimiento por la Paz y la Vida y su integración al frente preventivo. Llegando a comunidades donde la mano del Gobierno Bolivariano había tenido abandonado durante un tiempo.

Dentro de algunos de los logros que Robert ha tenido durante su gestión de poco más de año y medio tenemos: El recibimiento de más de 400 propuestas sobre servicios públicos, deporte, comunas sobre el vivir bien en la ciudad de Caracas.

Y no sólo es un tema de fríos números o estadísticas, sino que además que en cada uno de los espacios recuperados debe haber un plan deportivo, cultural y recreativo, cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad por el tema de la Covid 19.

Ayer 22 de agosto, dentro del marco de las actividades de esta Fundación, en las instalaciones de la U.E.N. José Agustín Marquiegui, ubicado en la parroquia Caricuao, se dictó la actividad de Preparador Físico, beneficiando 70 persona de dicha comunidad.

Recientemente en los espacios del YMCA San Martín se hizo entrega por parte del compañero Robert Martínez de 4 balones de fútbol, contribuyendo a la masificación deportiva de la comunidad.

De igual manera la Fundación Movimiento Por la Paz y la Vida participó en el proceso y apoyo el despliegue para la elección de los jefes y jefas de calle, como parte de su compromiso político con el nuevo Estado que se está construyendo.

De igual manera, se entregó un Glucometro al Director del Centro Médico ubicado en el kilómetro 8 de la parroquia El Junquito, Christian Díaz.

Recientemente el Presidente y Secretario Ejecutivo de la Fundación Movimiento por la Paz y la Vida, Robert Martínez sostuvo una reunión con el coordinador nacional de Mohices para la planificación y organización de actividades en el estado bolivariano de Miranda.

También gracias a las políticas de inclusión social direccionadas por el Comandante Inolvidable Hugo Chávez y continuadas por el Presidente Obrero Nicolás Maduro Moros, en el Centro de Control y Resguardo de la parroquia El Valle, fueron entregados certificados de actividades formativas promovidas por parte de esta fundación a personas privadas de libertad.

Es decir, las labores de la Fundación no solo circunscribirlas al ámbito de la capital de la República, sino extenderlas por todos los espacios de la geografía nacional.

Esto apenas son algunas estadísticas que demuestran que pese a las complejas situaciones del asedio económico y financiero que vive el país producto de las medidas coercitivas unilaterales impuestas por EEUU a nuestro país. Hay gente que está trabajando en beneficio y pro de los grupos más vulnerables de nuestra población.

Y desde hacía bastante tiempo tenía el compromiso moral con la Fundación Movimiento por la Paz y la Vida de resaltar y hacer pública la labor que están realizando, y que es muy poco conocida por nuestro pueblo. Me recuerda el documental «La Revolución no será transmitida», cuando el Comandante Chávez, reunido con algunos de sus colaboradores, los regañaba en virtud de que realizaban tal cantidad de gestiones en beneficio de nuestro pueblo, más no acudían a los medios para informar a nuestro pueblo lo que se estaba haciendo. Y es ahí donde las campañas mediáticas del enemigo nos hacen daño, porque no defendemos no sólo una gestión de gobierno, sino una acción política revolucionaria en beneficio de la transformación cultural de nuestro pueblo.

Este no será el último trabajo que realice sobre la Fundación Movimiento por la Paz y la Vida, ya que espero seguir informando sobre el resultado de las gestiones que esta Fundación, de la mano de Robert Martínez y su extraordinario equipo de trabajo vienen realizando en pro de los más necesitados, de los menesterosos, en fin del pueblo que ama, sufre y muchas veces espera. Acá se demuestra que en el momento de haber compromiso militante, revolucionario, pero además movido por los grandes sentimientos de amor, como lo pregonó Ernesto «Ché» Guevara, pero aún más, el ser más revolucionario que puede haber sobre el planeta, Jesucristo, se demuestra que se pueden hacer muchísimas cosas.

» El hombre y la mujer que ponen el corazón en lo que hacen, consiguen recursos donde los incapaces se dan por vencidos». Federico II Prusia.

¡Bolívar y Chávez viven y sus luchas y la Patria que nos legaron siguen!

¡Independencia y patria socialista!

¡Viviremos y Venceremos!

