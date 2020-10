La justificación de joven que arrancó en Monte Patria tras negarse a ser vocal de mesa: “Tenía el cumpleaños de mi hermana, no podía faltar”

Entornointeligente.com /

Eduardo Navarro, su nombre, explicó la situación que lo convirtió en una de las imágenes insólitas del pasado Plebiscito. “Me tocó votar en la comuna de Monte Patria (…) llegué a votar, y me dijeron que podía votar, porque habían votado dos personas antes que yo”. Compartir Twittear Compartir Imprimir Enviar por mail Rectificar

Una de las insólitas situaciones que se vivieron este domingo, en el Plebiscito, fue el caso del joven que salió arrancando de su local de votación en Monte Patria, debido a que no quería quedar como vocal de mesa designado.

En conversación con TVN, Eduardo Navarro, su nombre, explicó la situación: “Me tocó votar en la comuna de Monte Patria (…) llegué a votar, y me dijeron que podía votar, porque habían votado dos personas antes que yo”.

Artículos Relacionados 25 octubre, 2020

Curiosidades del Plebiscito: hombre arranca de Carabineros tras negarse a quedar designado como vocal de mesa por El Mostrador

“En ese momento, iba saliendo de mi mesa de votación y del colegio y me ‘pesca’ un no ser si era supervisor o encargado de la votación y me dice que había quedado por la Asamblea, y a mí en ningún momento me dijeron nada que tenía que estar designando ahí”, agregó.

Ahí el joven le dijo a los jefes del local que no podía quedarse porque “tenía el cumpleaños de mi hermana chica, que no podía faltar porque era un compromiso de familia, y el me dijo que eso no era una justificación para que yo no quedara de vocal de mesa”.

Tras su negativa, dos efectivos del Ejército se pusieron a su lado y le indicaron que podía irse preso, “ahí seguí caminando y cuando le dice ‘Carabinero, carabinero’, ahí yo empecé a correr y correr, y el de afuera no me pillo nunca y yo seguía corriendo con las manos en los bolsillos”.

LINK ORIGINAL: El Mostrador

Entornointeligente.com