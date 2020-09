La jornada 15 trae el clásico moderno entre Universitario y Municipal

Entornointeligente.com /

Para asegurarse una semana más sin apuros, el equipo que dirige el argentino Ángel Comizzo deberá seguir su racha de diez partidos invicto (7 triunfos y 3 empates) frente al Deportivo Municipal, que solo ha logrado sumar un punto en las últimas tres fechas disputadas. Cualquier tropiezo de la ‘U’ puede provocar que se acorte peligrosamente su diferencia respecto a los siguientes tres clasificados del Apertura, que son el Sporting Cristal, el UTC y el Sport Huancayo, igualados en un triple empate a 25 puntos entre la segunda y cuarta posición de la tabla. El que más amenaza con inquietar a Universitario es el Sporting Cristal, que bajo la dirección del entrenador peruano Roberto Mosquera solo ha cedido cuatro puntos de veinticuatro en juego desde que se reinició la liga peruana a inicios de agosto. Cristal se medirá al Carlos Mannucci justo antes de que juegue Universitario, por lo que una victoria del equipo celeste puede poner algo de presión sobre el conjunto crema. Por su parte, el UTC se enfrentará al Alianza Universidad de Huánuco, que tratará de confirmar su reacción tras haber ganado la pasada semana su primer partido desde que se reanudó el campeonato y así recuperar la versión que le llevó a ser líder del torneo antes de que se suspendiese por el COVID-19. Mientras, el Sport Huancayo tendrá como rival al Cienciano, otro equipo en forma que poco a poco está escalando posiciones pese a su derrota de la última jornada por 3-0 ante el UTC. Esta decimoquinta fecha del Apertura peruano se disputará sin los encuentros de Alianza Lima y Binacional, que han quedado aplazados para la próxima semana debido a los compromisos que ambos clubes tienen esta semana en la Copa Libertadores. Alianza se medirá al Sport Boys del Callao, un rival en horas bajas idóneo para que el conjunto blanquiazul que entrena el técnico chileno Mario Salas confirme su reacción después de haber ganado sobre la cancha su primer partido en el banquillo aliancista. El triunfo por 0-2 frente al Carlos Stein, que rompió una racha de seis partidos sin ganar en el torneo local, puede darle a Alianza un plus de confianza también para afrontar este miércoles su encuentro de Libertadores contra el Estudiantes de Mérida. En ese partido frente al equipo venezolano, correspondiente a la quinta jornada de la fase de grupos, Alianza necesita ganar para no convertirse en el equipo con más encuentros consecutivos sin ganar de la historia del torneo continental, tras acumular ya 20 cotejos sin triunfos (17 derrotas y 3 empates). Al campeón Binacional le esperará el Atlético Grau de Piura, que no acaba de abandonar la parte baja de la clasificación. Martes 29 de setiembre Estadio Iván Elía Moreno 11:00 horas: Cantolao-Carlos Stein Estadio Miguel Grau del Callao 13:15 horas: Cienciano-Sport Huancayo Estadio Iván Elía Moreno 15:30 horas: San Martín-César Vallejo Miércoles 30 de setiembre Estadio Iván Elías Moreno 13:00 horas: Carlos A. Manucci-Sporting Cristal Estadio Alberto gallardo 15:30 horas: Municipal- Universitario Jueves 1 de octubre Estadio Miguel Grau 11:00 horas: Deportivo Llacuabamba-Melgar Estadio Alberto Gallardo 15:00 horas: Ayacucho FC-Cusco FC Estadio Miguel Grau 15:30 horas: Alianza Universidad-UTC Miércoles 7 de setiembre Estadio Alberto Gallardo 13:00 horas: Alianza Lima-Sport Boys Estadio Miguel Grau 15:30 horas: Atlético Grau-Binacional (FIN) EFE/JSO Publicado: 29/9/2020 Loading…

