La investigadora brasileña que analiza incendios de 145 millones de años en la Patagonia

Con el objetivo de recolectar datos sobre incendios forestales y cambios ambientales ocurridos hace millones de años en la Antártica y Patagonia, se encuentra realizando un post-doctorado en el Instituto Antártico Chileno (INACH) la investigadora brasileña Dra. Joseline Manfroi. La científica busca registros fósiles de incendios de hace unos 145 millones de años. Además, Manfroi, participó en febrero recién pasado en la mas reciente expedición paleontológica en Cerro Guido (provincia Última Esperanza) junto a otros investigadores de la Universidad de Chile y del INACH.

Manfroi, comenta que «a partir del análisis de los fósiles carbonizados recolectados durante la pasada expedición, será posible realizar interferencias paleoambientales importantes, que hoy representan un vacío que debe ser llenado para permitir una mejor comprensión de la dinámica del cambio ambiental y climático para estas áreas del globo».

Joseline es licenciada en ciencias biológicas, graduada en geografía y paleobotánica pionera en la investigación de paleoincendios en ambientes australes durante el Cretácico. Además, es autora de un importante trabajo que mostró las primeras evidencias de incendios en bosques de la Antártica durante el Cretácico que fue publicado en 2015 en la revista Palaeogeography, Palaeoclimatology, Paleoecología , ( The first report of a Campanian palaeo-wildfire in the West Antarctic Peninsula ) .

–¿De cuando datan los primeros paleoincendios?

–Los primeros registros de paleoincendios vegetacionales están directamente asociados con la aparición de la disponibilidad de combustible para el desarrollo de estos, es decir, las plantas. Así, desde la colonización de las plantas terrestres en los continentes durante el período Silúrico (444 millones), tenemos las primeras ocurrencias de los paleoincendios. Los paleoincendios vegetacionales han ido modelando los paisajes e interfiriendo directa e indirectamente en la evolución no sólo de las especies y grupos de organismos, sino que también de los ecosistemas a lo largo del tiempo geológico hasta nuestra la actualidad.

–¿Cuál es la importancia de conocer de estos incendios?

–Tener información sobre la ocurrencia de incendios del pasado es una gran oportunidad de comprender los cambios ambientales y climáticos a lo largo de la historia de la Tierra. También es relevante inferir importantes informaciones paleoclimáticas y paleoecológicas, que pueden ser análogas con las condiciones actuales, como fuentes de ignición (calentamiento global o volcanismo), composición atmosférica, que facilitan el entendimiento de la ecología del fuego y su relación con la frecuencia y acción de estos eventos en diversos ambientes.

La investigadora se encuentra en Chile debido a la cooperación internacional que tiene el proyecto financiado por CNPq, el cual es fundamental para el desarrollo de esta área del conocimiento y así fortalece aún más las relaciones científicas entre Brasil y Chile.

El INACH es un organismo técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores con plena autonomía en todo lo relacionado con asuntos antárticos de carácter científico, tecnológico y de difusión. El INACH cumple con la Política Antártica Nacional incentivando el desarrollo de la investigación de excelencia, participando efectivamente en el Sistema del Tratado Antártico y foros relacionados, fortaleciendo a Magallanes como puerta de entrada al Continente Blanco y realizando acciones de divulgación del conocimiento antártico en la ciudadanía.

