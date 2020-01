La investidura del presidente debe abrazar este dolor: Sicilia

Entornointeligente.com /

Huitzilac.- Al concluir la primera jornada de la Marcha por la Paz, la Verdad y la Justicia en la comunidad de Coajomulco, Javier Sicilia se pronunció porque el presidente de México los escuche, pues consideró “no hay nada qué proteger, la investidura del presidente tiene que abrazar este dolor”.

“Esto es para demostrarle que no estamos contra él, para decirle que no somos un show, si no que esta es la realidad del país, que la investidura no debe de protegerse, debe salir, la investidura debe abrazar con este dolor y construir con la gente de este país, es la política de Estado que nos merecemos”, expresó.

El contingente arribó a esta zona alrededor de las 16:40 horas, pero antes los jóvenes y niños que ya se habían cansado de caminar se adelantaron al tianguis de alimentos en donde descansaron y esperaron la llegada de quienes caminaron 21 kilómetros desde la Glorieta de la Paz hasta dicha comunidad enclavada en el kilómetro 59 de la Autopista de El Sol.

Durante la movilización, el actor de teatro y cine, Daniel Giménez Cacho pidió al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador que abra su corazón, porque pareciera que tiene un desprecio por este movimiento el cual pretende, dijo, unir a la ciudadanía.

En su intervención, Julián LeBarón insistió en que la ciudadanía debe sumarse desde todas las comunidades para vencer el miedo.

“Esto es lo que necesitamos la unidad de todas nuestras comunidades porque el miedo no está en los sicarios, no está en el gobierno, el miedo está en nosotros y vamos a unirnos para quitárnoslos de encima porque es lo que nos tiene como estamos”, abundó.

A esta marcha, se unieron del Colectivo Siempre Vivos de Chilapa, Guerrero quienes lamentaron en su discurso que los niños y jóvenes de esta localidad indígena hayan tenido que entrenarse para utilizar armas para defenderse de la delincuencia, tras el homicidio de 10 músicos.

En este punto, el movimiento retornará a la sede del Seminario Conciliar de la Diócesis de Cuernavaca, en donde pernoctarán para mañana partir a las 8:00 am a Coajomulco en autobuses y, después, continuar el trayecto a pie hacia Tlalpan y después a la Estela de la Luz, el sábado.

LINK ORIGINAL: El Financiero

Entornointeligente.com