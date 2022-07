‘La interrupción de clases es grave y devastadora’

Entornointeligente.com /

Según Ernesto León, CEO de Edupan, se tiene una deuda con la educación y, el mes perdido, es terrible para el sistema educativo

«Con la pérdida de clases, los estudiantes son los más afectados, pues necesitan recibir los aprendizajes y avanzar con el proceso en el salón de clases, para tratar de recuperar los contenidos y el letargo educativo en que estamos sumergidos como país», señaló el CEO de Edupan, Ernesto León.

Explicó que luego de dos años de pandemia, en el primer trimestre, «se trató de volver al ritmo, pero la interrupción es grave y devastadora para la educación porque la realidad es que no se recuperan los aprendizajes de la misma forma».

Según explicó León, se tiene una deuda con la educación y, el mes perdido, es terrible para el sistema educativo, los graduandos están en riesgo, porque los exámenes en las universidades no esperan y los jóvenes no están preparados para presentarlos. El paro docente trae deserción, abandono y fracasos, por ello, exhortó a los educadores volver a las clases para que esta generación no sea tan afectada.

Enfatizó que el Ministerio de Educación ha hecho esfuerzos para cambiar o modernizar la enseñanza de la lectoescritura, a través del programa aprendamos todos a leer y eso conlleva a que el educador debe cambiar la metodología para que los estudiantes de primaria aprendan mejor, pero la cantidad de maestros formados es mínima.

Por otro lado, se invirtieron millones de dólares en guías didácticas de español, matemática, ciencias sociales y ciencias naturales, y los docentes deben formarse para utilizarlos en primaria y premedia. Dichas guías son gratuitas y reemplazan a aquellos libros de texto que los padres de familia tenían que comprar, añadió León.

Enfatizó que hay abismos tecnológicos y Panamá, es el único país de Latinoamérica que tiene una plataforma propia con todos los contenidos educativos, para que todos los educadores y alumnos refuercen la metodología que utilizan para aprender.

La plataforma educativa Ester permitirá que el docente la utilice para enseñar, mientras que, los estudiantes, recuperan tiempo y aprenden de manera interactiva los contenidos.

