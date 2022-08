Entornointeligente.com /

La interpelación a Bustillo y Heber por caso de Sebastián Marset será el lunes Publicado el 15 de agosto de 2022 Parlamento 2 minutos de lectura Diplomáticos sugirieron a la cancillería tomarse más tiempo antes de darle el pasaporte al narcotraficante Marset, pero el trámite siguió. Nuestro periodismo depende de vos Suscribite por $195/mes Si ya tenés una cuenta ingresá Registrate para acceder a 10 artículos gratis por mes La bancada de senadores del Frente Amplio (FA) definió este lunes interpelar al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y al canciller, Francisco Bustillo, por la entrega de un pasaporte uruguayo en la sede diplomática de Dubái, que le permitió salir de Emiratos Árabes Unidos al narcotráficante Sebastián Marset, prófugo de la Justicia paraguaya . La interpelación será el lunes 22 y el miembro interpelante será el senador Mario Bergara.

Este martes, El Observador informó en base a varias fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE) que la excónsul en Emiratos Árabes Unidos Fiorella Prado pidió al menos dos veces que se le indicara cómo proceder con la solicitud de tramitación y expedición del pasaporte del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset debido a las advertencias que le habían llegado.

«Este episodio del pasaporte, desde nuestro punto de vista, tiene muchos aspectos oscuros que queremos ver si mediante una interpelación y con más información podemos aclarar», expresó la coordinadora de la bancada del Senado del FA, Liliam Kechichian. El miembro interpelante será el senador Mario Bergara y aunque la cámara alta tratará la Rendición de Cuentas desde la próxima semana, el FA entiende que lo de Marset es «un tema de altísima sensibilidad» para priorizar.

«Nos preocupa todo el proceso, la entrega del pasaporte a una persona que estaba detenida justamente por portar un pasaporte falso. La cancillería es la responsable de la entrega de ese documento y el Ministerio del Interior de entregar la información. Vemos que fallaron muchas cosas y Uruguay queda mal parado», agregó la senadora opositora.

También dijo que el FA entiende que hay «responsabilidad política» en torno al asunto, aunque aguardará por las explicaciones del gobierno, y también cuestionó la explicación dada por las autoridades, que atribuyeron la entrega del pasaporte a un decreto de 2014 . «Ese decreto hizo todo lo contrario, puso más condiciones», dijo Kechichian.

Neptuno y Jutep La bancada del FA también resolvió, según informó a la diaria el senador Enrique Rubio, promover un llamado en régimen de comisión general —sin eventuales consecuencias políticas, a diferencia de una interpelación— a las autoridades de OSE y al ministro de Ambiente, Adrián Peña, para obtener información sobre el proyecto Neptuno . Se trata de la obra de iniciativa privada para construir una nueva planta potabilizadora en la zona de Arazatí (San José), y que el ente se encuentra en la etapa de definición del método de contratación y pago por el que optará, habiendo distintas críticas sobre la mesa. Tiempo atrás, también Cabildo Abierto había reclamado información a OSE .

Por otra parte, Rubio dijo que en la reunión de bancada comunicó a sus compañeros que presentará dos proyectos de ley con relación a la Junta de Ética y Transparencia Pública (Jutep). En un caso se establecen mayores potestades de actuación para el organismo, y en el otro se modifica la denominada «ley cristal» —que establece reglas para los funcionarios públicos— para indicar que para asumir un cargo una persona no puede tener incumplimientos con la Jutep, por ejemplo en la presentación de las declaraciones juradas obligatorias. A modo de ejemplo, el senador blanco Juan Sartori, que no ha presentado la declaración jurada de su pareja , de aprobarse la modificación legal, no podría renovar su banca en el próximo período.

