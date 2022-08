La internacionalización de una empresa puede costar US$ 3,000

Entornointeligente.com /

Pero, ¿cuánto cuesta iniciar un proceso de este tipo? El director del Estudio de Negocios y Finanzas Fuentes, Luis Fuentes, afirma que la internacionalización de una empresa, empezando desde cero, puede costar alrededor de 3,000 dólares en un inicio. «Se trata de un costo básico. Además, el mantenimiento de este proceso bordea alrededor de los 500 dólares mensuales. No obstante, estos costos dependen del tipo de empresa, del giro del negocio, del mercado y hacia dónde se quiere llegar», comentó al programa Andina Al Día de Andina Canal Online. Fuentes sostuvo que, debido a la pandemia, han surgido nuevas tecnologías que hacen mucho más fácil la internacionalización de las empresas. «La gente debe tener en cuenta que los tiempos han cambiado. Ya no se puede pensar en poner un determinado negocio en una determinada zona solo porque no hay uno allí. Hoy, la gente debe pensar en grande, desde el principio», refirió. Fuentes aseveró que, cuando una persona inicia una empresa, debe pensar en, por lo menos, brindar el servicio o el producto a todo el país. «Es más, pensar en ir un poco más allá. Ahora, es más sencillo llegar a otros mercados latinoamericanos». Cuestión de mentalidad En ese sentido, el especialista aseguró que el problema es económico o la falta de recursos para internacionalizarse. «Creo que el mayor el bloqueo de las personas para iniciar la internacionalización de su empresa está en su mente.» Fuentes asegura que hay muchos instrumentos a los cuales se puede acudir. «Estos permiten, por ejemplo, trabajar con personas a distancia. La digitalización acortó distancias. Tenemos también software de finanzas, de facturación que se puede manejar de manera remota, inclusive hay servicios de contestación de llamadas que las derivan directamente al teléfono de la persona sin importar donde se encuentren; es decir, hay muchas alternativas que se pueden utilizar para crecer e internacionalizarse». Sin embargo, cuando el proceso esté en marcha, el director del Estudio de Negocios y Finanzas Fuentes manifestó que la persona o empresa debe tener en cuenta tres condiciones importantes. «La primera es tener un representante en el país a donde desea incursionar. Esto se puede solucionar de tres formas: la primera es que un peruano viva en ese país, algo costoso; la segunda es contratar una persona natural de país a donde se pretende ingresar para que se encargue de la operación de la empresa; y la tercera opción es contratar a una firma de abogados o consultora como representante», refirió. Otro tema importante, asimismo, es que el empresario cuente con una dirección en el país en donde quiere incursionar. «No necesariamente debe contar con un local físico, pero sí se requiere una dirección legal», refirió. En tercer lugar, precisa, es importante tener un contador que no solamente se encargue de determinar ingresos y egresos y el pago de impuestos. «Este contador debe tener conocimiento sobre las principales acciones o actividades de la empresa para que pueda determinar y optimizar los ingresos que esta recibe», puntualizó. Más en Andina: #AndinaCanalOnline ?? ¿Quieres internacionalizar tu negocio? Conoce los pasos que debes seguir en esta entrevista con Luis Fuentes, director del Estudio de Negocios y Finanzas Fuentes . ?? https://t.co/ZE2gOpykhL pic.twitter.com/n4ca2jEFC4

