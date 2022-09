La Intendencia descarta ceder ex Toyocar a la feria del contrabando

Entornointeligente.com /

Hace más de siete meses, comerciantes se asentaron alrededor de ex Toyocar para ofertar sus productos, pese a la ilegalidad. Los últimos días, la Intendencia Municipal reforzó los controles y ayer sostuvo que no cederá este sector para la denominada «feria del contrabando». «Vamos a hacer los controles rutinarios las veces que sean necesarias reforzando los sábados y domingos junto con la Policía y Tránsito hasta que se vayan a otro lado, pero no vamos a ceder ese espacio», manifestó el intendente Enrique Navia. Desde febrero, la Intendencia lucha por desalojarlos. Al principio no contaba con recurso humano, pero ahora desplaza a diario guardias a la zona para evitar asentamientos, además de controlar la venta en las tiendas de la zona. También se intervienen los puntos móviles con grupos de reacción. «No estamos permitiendo en la medida de nuestras posibilidades», señaló Navia.

