Ilustración: Luciana Peinado

La Intendencia de Montevideo realiza el primer relevamiento de personas no binarias Publicado el 22 de julio de 2022 LGBTI 2 minutos de lectura La iniciativa busca ser una «aproximación diagnóstica» a esta población en la ciudad para el diseño de políticas públicas que «mejoren su calidad de vida»; quienes quieran participar podrán hacerlo hasta el 29 de agosto. Nuestro periodismo depende de vos Suscribite por $195/mes Si ya tenés una cuenta ingresá Registrate para acceder a 10 artículos gratis por mes Unos días después de que se celebró el Día Internacional de la Visibilidad No Binaria , la Intendencia de Montevideo (IM) lanzó la convocatoria para el primer relevamiento de personas no binarias que viven en esta ciudad. Con la iniciativa, la comuna capitalina busca lograr «una aproximación diagnóstica» a la población no binaria que habita en Montevideo para «la articulación y el diseño de políticas públicas departamentales que mejoren la calidad de vida», asegura el texto publicado en el sitio web.

El estudio no pretende ser cuantitativo, sino que busca conocer «cómo viven las personas no binarias la ciudad, cómo es su vínculo con el transporte, el espacio público, la educación, el trabajo, la salud», cuáles son sus experiencias y a qué necesidades se enfrentan, resaltó el director de la Secretaría de la Diversidad de la IM, Sergio Miranda, en diálogo con la diaria . Por eso, entre los temas incluidos en este primer acercamiento se encuentran la identidad y la expresión de género, el uso de pronombres, la situación laboral y educativa, el lugar de residencia y convivencia, servicios y salud, discriminación y espacios públicos.

La información recabada será sistematizada y, en función de lo que surja, la idea es «ver qué podemos articular desde lo departamental para diseñar políticas públicas y generar acciones concretas que puedan mejorar y facilitar la vida de estas personas», señaló Miranda. Para el director, «antes que todo eso, lo primero es reconocer» a una población «que reclama un derecho básico fundamental, que es el derecho a la identidad». «Acá hay un grupo de personas que no se sienten contempladas, convocadas y reflejadas, y eso les repercute en sus vidas cuando van a pedir un trabajo, concursar para algo, etcétera», insistió.

En ese sentido, Miranda dijo que uno de los reclamos centrales de las personas no binarias es que «la principal discriminación que sienten es de parte del Estado», para el que parece que «no existen». «Esto fue escuchado con atención, fue de recibo y empezamos a trabajar en conjunto con referentes y colectivos de personas no binarias, junto con el equipo técnico de la intendencia, en un diseño de esta encuesta o relevamiento que trata de abarcar todos estos temas que nos estaban planteando», explicó el jerarca. A la vez, dijo que el proceso llevó alrededor de un año de trabajo y que «todo siempre fue chequeado y trabajado con personas no binarias; nosotros hicimos más lo técnico, el formato, pero el contenido básicamente fue todo trabajado con personas no binarias».

La Secretaría de la Diversidad aborda las temáticas vinculadas con las personas no binarias «desde el primer día de gestión», aseguró Miranda, y mencionó, entre otras acciones concretas, el programa de capacitaciones para la inserción laboral de personas trans y no binarias anunciado en mayo de este año. Las personas que quieran participar en el relevamiento pueden inscribirse a través de un formulario web que está publicado en la página de la intendencia. El plazo para hacerlo cierra el lunes 29 de agosto. A partir del 30 de agosto, los datos recabados serán procesados por un equipo técnico de la comuna y está previsto que los primeros resultados se hagan públicos en setiembre, en el marco del Mes de la Diversidad.

